Insultos en política: por qué se ha normalizado el odio

Insultos en política: por qué se ha normalizado el odio  

Cuando una concejala del PP es capaz de cruzar 50 km solo para gritar "hijo de puta" al presidente del Gobierno, el problema no es el grito. El problema es que frente a esto abunda el silencio y la tibieza. Pero insultar no es hacer política, deshumanizar no es fiscalizar y mirar para otro lado también es tomar partido. Y cuando el odio llama a la puerta, entra tímidamente, pero suele llegar hasta la cocina.

#8 Toponotomalasuerte
Por qué a la escoria pepesuna le gusta la fruta y basura como Hernando anda a ostias por el parlamento.
pepel #4 pepel
Por esa misma fotofruta.
OCLuis #1 OCLuis
El PP debería de aprender de ETA: dejaron la violencia de lado y se propusieron conseguir sus fines mediante el diálogo y la democracia.
johel #7 johel *
#1 Te refieres a esos del pp que dicen al mismo tiempo; "abandonad las armas y dedicaos a la politica" y "no aceptamos politica de los que abandonaron las armas"? ¿Quizas hablamos de los ppox que quieren ilegalizar a todos los partidos politicos que no hagan lo que ellos dicen? ¿O quizas a los que crean asociaciones para que las victimas que quieren venganza odien de las que solo quieren seguir con su vida?
Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate
Milmariposas #6 Milmariposas
La pregunta sería más bien: "¿Por qué ELLOS han normalizado insultar, descalificar, humillar a su adversario...?"
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Y aún así no me lo creo, seguro que luego en la cafetería del congreso son risas y Loles con cubatas baratos subvencionados por nos.
#3 Bravok1
Porque se ha votado a ratas por una cañita en la terraza de un bar....es lo que tiene votar chusma choni
Andreham #5 Andreham
Si no recuerdo mal, a alguien de izquierdas de verdad (es decir, a la izquierda del psoe) lo expulsaron de un pleno o el congreso por insultos u otra chorrada similar.

Pero claro, era rojo.
