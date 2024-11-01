edición general
Los inspectores detectan 4.245 hectáreas de construcciones ilegales en riberas de Madrid con riesgo de inundación

Los graves riesgos a los que se exponen estas ocupaciones de las vegas de los ríos fueron palpables el pasado mes de marzo, cuando el temporal de lluvias que afectó a la Comunidad de Madrid obligó a evacuar a cerca de 450 personas del poblado chabolista de Las Sabinas. Situado en la ribera del Guadarrama entre Móstoles y Arroyomolinos, lleva lustros en proceso de desmantelamiento sin que se haya conseguido por completo.

TipejoGuti #1 TipejoGuti
Esas cosas pasan así, nadie se da cuenta, te levantas un día y han montado 4200ha ilegales durante la noche noche, con piscina y caminitos. Son imparables los ocupas ricos...
#4 vantablack
#1 son casas de aperos con balsas para riego, que sois muy mal pensados :troll: :troll:
TipejoGuti #7 TipejoGuti
#4
Completamente, armaritos tirados en medio del campo. Nada que decir al respecto
Pd. Ya me llegaron las chistorras :-D
powernergia #6 powernergia
Lo de la cifra de 4.000 hectáreas es bastante engañoso, porque ese es el tamaño de las fincas que obviamente no están construidas íntegramente.

Si fuera una sola finca con una casa, podría ser el mismo titular.
#8 yarkyark
#6 Cierto.
g3_g3 #2 g3_g3
A buenas horas se ponen a hacer su trabajo.
kastanedowski #5 kastanedowski
Unas cuantas es un error corregible. Pero 4mil hectareas... hablamos de una total falta de control sistematica. Esto no va a cambiar. Luego vienen las inundaciones, los muertos y los Mazones
pitercio #3 pitercio
Las huertas con chalé del Chinchón boulevard seguro que tienen muchas historias de bar que contar.
Mala #9 Mala *
Del mismo modo que para echar a un inquillino que no paga hacen falta juicios y años, para demoler una chabola... tambien. Para cuando llega el permiso para demoler una ya se han construido otras 2000.
Derko_89 #10 Derko_89
#9 El problema es que, el día menos pensado, esa chabola junto con las otras 2000 serán derribadas a la vez por una barrancada. Ocurrió en el Vallès en 1962; en Valencia en 1949 y volverá a ocurrir en un futuro cercano.
Mala #12 Mala *
#10 En este país la justicia es lenta y nos afecta a todos los niveles.
El ejempo más claro está en la cañada real. No hay manera de que desaparezca. Cuando se les cortó la luz, en lugares como este, se puso el grito en el cielo. Los ayuntamientos tienen las manos atadas.
danip3 #11 danip3
Curioso que ningún medio comente nada de quien dio licencia para construir en la zona de la dana....
