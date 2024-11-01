Los inspectores detectan 4.245 hectáreas de construcciones ilegales en riberas de Madrid con riesgo de inundación

Los graves riesgos a los que se exponen estas ocupaciones de las vegas de los ríos fueron palpables el pasado mes de marzo, cuando el temporal de lluvias que afectó a la Comunidad de Madrid obligó a evacuar a cerca de 450 personas del poblado chabolista de Las Sabinas. Situado en la ribera del Guadarrama entre Móstoles y Arroyomolinos, lleva lustros en proceso de desmantelamiento sin que se haya conseguido por completo.