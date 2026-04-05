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Inquietud en Sanxenxo al no cumplirse las expectativas turísticas para Semana Santa pese al sol
«No fue lo que esperábamos y no le podemos echar la culpa al tiempo», dice el presidente del consorcio turístico, que cree que hay que reflexionar sobre lo ocurrido.
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#1
mcfgdbbn3
¿No decían que no querían turistas? Pues que lo celebren.
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#6
MAVERISCH
#1
Desde luego los gallegos celebran mucho que no vaya gente.
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#3
pitercio
*
Pero tienen a la momia real de vez en cuando por ahí y le van sujetando el nardo. Se ve que no tiene ya tirón promocional y encima el tío no paga ni un duro.
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#4
ronko
#3
Y no puede salir de Abu Dhabi por lo que sea
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#2
Arkhan
¿Dónde está la delgada línea que separa una previsión empresarial responsable de montarse un cuento de la lechera?
0
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#5
Hynkel
*
Susi Otero es testigo de lo que ocurre con el turismo desde varios ámbitos distintos. Porque, además de dirigir una naviera, también regenta uno de los restaurantes de Ons, Casa Acuña. A ese respecto, dice: «
Veo a la gente con el presupuesto ajustado, se pide mucha más tortilla que almejas»
.
Que los precios se han ido de madre, y que el personal está más tieso que la mojama. O que no quiere pagar esos precios de locura. O ambas.
Y claro, cuando pasa eso no puedes culpar ni al mal tiempo, ni al árbitro, ni a los sindicalistas comeniños.
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Que los precios se han ido de madre, y que el personal está más tieso que la mojama. O que no quiere pagar esos precios de locura. O ambas.
Y claro, cuando pasa eso no puedes culpar ni al mal tiempo, ni al árbitro, ni a los sindicalistas comeniños.