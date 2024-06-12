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Un inmigrante marroquí apuñala en la cara y sin motivo a una mujer que no conoce de nada en Santa Coloma (Barcelona)

Un inmigrante marroquí apuñala en la cara y sin motivo a una mujer que no conoce de nada en Santa Coloma (Barcelona)

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un inmigrante de origen marroquí por apuñalar presuntamente a una mujer en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet. El arrestado, de 28 años, está acusado de un delito de lesiones tras atacar a la víctima con un cuchillo sin que, según las primeras investigaciones avanzadas por ElCaso.cat, existiera relación previa ni discusión entre ambos.

| etiquetas: marroquí , apuñala mujer , santa coloma
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31 comentarios
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Comentarios destacados:    
Aguarrás #2 Aguarrás *
Tarado que debería volver derechito a cumplir condena en Marruecos.
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#3 miraqueereslinda *
#2 ¿en este caso es un tarado y no un machista?

Y yo no sé si eso de que cumpla condena en Marruecos es la mejor idea, porque lo tendríamos de vuelta a España en cero coma: www.diariodeleon.es/opinion/tribunas/240816/1596762/marruecos-vacia-ca
1 K 18
Pertinax #23 Pertinax
#22 Los datos son fachas.
2 K 40
#26 Toponotomalasuerte *
#23 que soplapollez es esa?? Que datos? Te digo uno que no te va a gustar??? Hay menos delincuencia que nunca y a los que detienen so los más pobres.
Sabes hacer cuentas y ver la proporción de pobreza entre españoles y marroquíes? En proporción!!!! Hay que ser burro joder!!! Si vas a usar datos quita tu sesgo de mierda y haz un análisis limpio!!! Partir con la conclusión y buscar como un idiota algo que te confirme tú sesgo es engañarte tú solo como un idiota.
0 K 10
Pertinax #27 Pertinax
#26 Volvemos al Punto 1. Es la pobreza.
1 K 29
aPedirAlMetro #15 aPedirAlMetro *
#10 Pirtinix, viti i li miirdi in rititi
Cansino, que eres un cansino
1 K 31
Pertinax #4 Pertinax
Es la pobreza.
3 K 29
plutanasio #5 plutanasio
#4 y el auge de la turboderecha.
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treu #8 treu
#4 les hemos fallado.
3 K 41
Andreham #13 Andreham
#4 Cuando lo hace un rico no te enteras o es un "excéntrico que estaba pasando por un mal momento".

#8 ¿En plural? ¿Han sido varios?
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aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#4 La pobreza moral e intelectual que acarreas tu
Que cansinez de tio por favor  media
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Pertinax #10 Pertinax
#9 Ahora, dilo con la i.
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#20 alamajar
#10 mamporrerI
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Postmeteo #17 Postmeteo
#9 Revisar los comentarios previos para desacreditar a alguien es un argumento ad hominem de manual,
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aPedirAlMetro #25 aPedirAlMetro *
#17 No, no es un ad-hominem, vuelve a la escuela...
Ya es curioso que no hayas detectado ni denuncies su ad-nauseum...

Eh, amigo racistilla ? :popcorn:
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#18 Toponotomalasuerte
#4 es un puto pirado, u. Delincuente que tiene que ir a la cárcel. Lo de marroquí del titular es para que algunos degenerados se toquen con su enfermedad racista.

Es un delincuente que va a ir a la cárcel. Que más necesitas. Dime. Llora... Cual es el problema?
0 K 10
#22 Toponotomalasuerte
#19 es que lo de no detener a juan sin dientes, desokupa, el que va apalizando cómicos, el degenerado del burguer King, los que amenazaron a los dos homosexuales en el metro, los que amenazan a queque, santaolalla, montero, belarra, golpean al periodista, apalizan indigentes y esas cosas no cuentan en las estadísticas por qué no se les procesa


El que roba en un super, si es moro, tranquilo que va al juzgado y lo cuentan, si es del PP la ponen de comentarista en ana rosa.
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#21 miraqueereslinda *
#18 entonces, por tu comentario entiendo que tu no ves ningún problema en que la proporción de delincuencia de marroquíes respecto a españoles sea de casi 5 a 1, ¿cierto?
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#24 Toponotomalasuerte
#21 lo que veo es un problema grave con los degenerados que joden la convivencia. Que me jodan programas que veo por amenazas, a mí no me pasó nada con ningún marroquí, y a ti tampoco. La ultima vez que me robaron fue con la sareb de Mariano.
Y las amenazas y problemas, como ya dije en otro hilo, solo con fascistas de mierda y maltratadores.
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#29 miraqueereslinda *
#24 pues dime entonces en qué nos beneficia que cada año entren más de 200.000 personas en España que cumplen todas las características para joder la convivencia. Sin recursos, sin formación, con una cultura basada en una religión incompatible con nuestra legalidad y que a la práctica ya son los responsables de aproximadamente el 50% de todos los delitos que se cometen en España aún cuando todavía representan un porcentaje bajo del total de habitantes del país.
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CharlesBrowson #28 CharlesBrowson
La de la secta va a abrir el telediario con el "eh habibi! ki ti pasa?"
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#1 miraqueereslinda
La fuente original, que he encontrado después de publicar: elcaso.elnacional.cat/es/noticias/apunala-mujer-no-conoce-nada-cara-sa
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elsnons #7 elsnons *
El ppdo 17 de febrero también en Santa Coloma de Gramanet resultó apuñalada en el cuello una mujer que resultó también gravemente herida sin motivo ni discusión . La policía trabaja todavía en esclarecer los hechos sin ninguna detención.

Y colorín colorado . No criminalizar por origen y tal y tal.
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TipejoGuti #11 TipejoGuti *
#7 Hay más de un millón de marroquíes currando, pagando impuestos y viviendo con normalidad en España.
Anormales los hay de todas formas, colores... y nacionalidad.
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Don_Pixote #12 Don_Pixote *
#11 ya, pero si no está nacionalizado, no estaría mal expulsarlo y que cumpla* la condena en su país de origen

Seas del sesgo que seas, alguien así no se merece estar en suelo Europeo ni tener derecho a la ciudadanía.

Y si está nacionalizado, pues que la cumpla aquí. Tan fácil como eso.
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DrEvil #30 DrEvil
#12 Hay que tener en cuenta que si la finalidad del sistema penitenciario es la reinserción en sociedad, ésta siempre es más fácil en una sociedad que le sea más cercana. Así que lo suyo es que lo reinserten allí.
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#14 miraqueereslinda
#11 Hay más de un millón de marroquíes -> sí

currando -> no. Sólo el 22%

gaceta.es/espana/solo-el-22-de-los-marroquies-que-viven-en-espana-coti
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pax0r #31 pax0r
#11 fuente?
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menéame