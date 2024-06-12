Un inmigrante marroquí apuñala en la cara y sin motivo a una mujer que no conoce de nada en Santa Coloma (Barcelona)

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un inmigrante de origen marroquí por apuñalar presuntamente a una mujer en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet. El arrestado, de 28 años, está acusado de un delito de lesiones tras atacar a la víctima con un cuchillo sin que, según las primeras investigaciones avanzadas por ElCaso.cat, existiera relación previa ni discusión entre ambos.