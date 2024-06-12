Un inmigrante marroquí apuñala en la cara y sin motivo a una mujer que no conoce de nada en Santa Coloma (Barcelona)

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un inmigrante de origen marroquí por apuñalar presuntamente a una mujer en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet. El arrestado, de 28 años, está acusado de un delito de lesiones tras atacar a la víctima con un cuchillo sin que, según las primeras investigaciones avanzadas por ElCaso.cat, existiera relación previa ni discusión entre ambos.
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Y yo no sé si eso de que cumpla condena en Marruecos es la mejor idea, porque lo tendríamos de vuelta a España en cero coma: www.diariodeleon.es/opinion/tribunas/240816/1596762/marruecos-vacia-ca
Sabes hacer cuentas y ver la proporción de pobreza entre españoles y marroquíes? En proporción!!!! Hay que ser burro joder!!! Si vas a usar datos quita tu sesgo de mierda y haz un análisis limpio!!! Partir con la conclusión y buscar como un idiota algo que te confirme tú sesgo es engañarte tú solo como un idiota.
Cansino, que eres un cansino
#8 ¿En plural? ¿Han sido varios?
Que cansinez de tio por favor
Ya es curioso que no hayas detectado ni denuncies su ad-nauseum...
Eh, amigo racistilla ?
Es un delincuente que va a ir a la cárcel. Que más necesitas. Dime. Llora... Cual es el problema?
maldita.es/malditobulo/20251120/entre-enero-y-septiembre-de-2025-el-64
El que roba en un super, si es moro, tranquilo que va al juzgado y lo cuentan, si es del PP la ponen de comentarista en ana rosa.
Y las amenazas y problemas, como ya dije en otro hilo, solo con fascistas de mierda y maltratadores.
Y colorín colorado . No criminalizar por origen y tal y tal.
Anormales los hay de todas formas, colores... y nacionalidad.
Seas del sesgo que seas, alguien así no se merece estar en suelo Europeo ni tener derecho a la ciudadanía.
Y si está nacionalizado, pues que la cumpla aquí. Tan fácil como eso.
currando -> no. Sólo el 22%
gaceta.es/espana/solo-el-22-de-los-marroquies-que-viven-en-espana-coti