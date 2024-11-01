edición general
Ingenieros neoyorquinos crean “engranajes líquidos” con dos cilindros lisos que transmiten rotación sin contacto

Un equipo de investigadores de la New York University ha demostrado que no hacen falta dientes metálicos para transmitir movimiento mecánico. Basta con fluidos bien dirigidos. El trabajo, publicado en Physical Review Letters, describe un sistema de “engranajes hidráulicos” capaces de transmitir rotación sin contacto físico, utilizando únicamente el comportamiento del agua en movimiento.

La idea rompe con miles de años de ingeniería basada en piezas rígidas. Desde los carros chinos de hace más de 5.000 años hasta relojes, molinos...

Spirito #1 Spirito
Tengo que leerlo.
#2 fremen11
Sin contacto se refiere a los dos cilindros, porque el movimiento lo producen por rozamiento con el líquido.....
Gry #3 Gry *
Lo había visto con discos pero con cilindros no se yo si será muy eficiente.

Edit: al menos no los que aparecen en la foto, si fueran cilindros concéntricos si.
#4 mstk
Felicidades, has inventado el convertidor de par.
Pacman #6 Pacman
#4 el convertidor funciona lanzando el aceite a alta velocidad contra los alabes (corregidme si no es así, que no lo tengo fresco)

Esto funciona sin altas presiones ni bombas.
#5 PerritaPiloto
La transmisión de una locomotora de la serie 4000 ya era hidráulica. Más que nada porque una caja de cambios directa en una máquina de más de 100 toneladas se rompe con facilidad. Y de todas maneras tuvo muchos problemas y dieron rápidamente reemplazadas por la serie 333, diesel eléctrica.

Asique lo que dice el artículo de que la transmisión por fluidos está exenta de problemas...
