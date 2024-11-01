edición general
Informe del FBI en caso Epstein revela que Trump afirmó que 'le dieron la hija virgen' del jeque

Informe del FBI en caso Epstein revela que Trump afirmó que 'le dieron la hija virgen' del jeque

Una denuncia anónima hecha al FBI el 8 de julio de 2019, el día en que Jeffrey Epstein fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores, alegó que la persona que llamó escuchó una conversación entre el delincuente sexual y Donald Trump en la que el Presidente afirmó que un jeque "le dio a su hija virgen". El formulario de admisión del FBI, sin clasificar, fue publicado por el Departamento de Justicia, como parte de su mandato del Congreso de revelar casi todos los documentos de su investigación sobre el delincuente sexual.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Y Nixon dimitiendo por gilipolleces xD xD xD
4 K 82
arturios #11 arturios
#3 Y a Clinton no le perdonaron que su becaria, mayor de edad, se la chupase...
1 K 28
#2 Alcalino
Pero oye, los malos son los inmigrantes
1 K 29
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#2 los haitianos que se comen a los gatos aunque sean mentiras esparcidas por JD Vance
www.meneame.net/story/jd-vance-no-retracta-falsas-afirmaciones-sobre-m
2 K 46
#9 DenisseJoel
Alguien anónimo diciendo que Perro Sanxe se comió a su perro...

Los trapos sucios reales de Trump los habrán sacado de los archivos antes de publicarlos.
0 K 11
#6 laruladelnorte
"Esta producción podría incluir imágenes, documentos o videos falsos o presentados con falsedad, ya que todo lo enviado por el público al FBI se incluyó en la producción que cumple con la Ley", dice un mensaje del Departamento de Justicia enviado por un portavoz de la Casa Blanca. "Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020".

Todo mentiras y falsedades,por eso no quiere que la lista salga a la luz... :clap:
0 K 10
Cantro #7 Cantro
Siendo Trump, seguramente le ofrecieron a una profesional con muchos años de experiencia
0 K 10
#5 username
Nadie puede denunciar eso a la policía o algo?
0 K 10
#8 guillersk
#5 oh you sweet summer child
0 K 11
#10 BurraPeideira_ *
#5 Precisamente lo que se filtra es una denuncia al FBI. Habrá que ver si se investigó o no, pero a priori solo con la declaración de un ciudadano anónimo que escuchó una conversación en la que decían eso no da para mucho.
Hay muchas cosas que se censuraron. No esperéis encontrar nada que comprometa demasiado a Trump ahí. Si había algo lo habrán sacado o censurado.
0 K 11
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Ningún problema. Las mujeres vírgenes en edad de reproducción son una mercancía en según qué cultura.
0 K 10
obmultimedia #12 obmultimedia
#1 Van muy bien para rituales satanicos para intercambiar una virgen para tener mucho poder.
0 K 11

