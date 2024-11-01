Informe del FBI en caso Epstein revela que Trump afirmó que 'le dieron la hija virgen' del jeque

Una denuncia anónima hecha al FBI el 8 de julio de 2019, el día en que Jeffrey Epstein fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores, alegó que la persona que llamó escuchó una conversación entre el delincuente sexual y Donald Trump en la que el Presidente afirmó que un jeque "le dio a su hija virgen". El formulario de admisión del FBI, sin clasificar, fue publicado por el Departamento de Justicia, como parte de su mandato del Congreso de revelar casi todos los documentos de su investigación sobre el delincuente sexual.