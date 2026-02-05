edición general
15 meneos
96 clics
La inesperada "revolución verde" de los desiertos: cuando la fotovoltaica restaura el ecosistema

La inesperada "revolución verde" de los desiertos: cuando la fotovoltaica restaura el ecosistema

¿Cuántas veces hemos escuchado que los huertos solares destruyen el paisaje o inutilizan el suelo? La narrativa habitual nos dice que sacrificar hectáreas de terreno es el precio que hay que pagar por tener una electricidad limpia. Pero, ¿y si esta premisa fuera falsa? ¿Y si, contra intuitivamente, cubrir un desierto con paneles solares fuera la mejor forma de devolverle la vida? El Parque Solar de Talatan, China, es una buena prueba de que es posible.

| etiquetas: ecologia , fotovoltaica , desiertos
12 3 0 K 318 actualidad
2 comentarios
12 3 0 K 318 actualidad
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Muy interesante, también hay proyectos para realizar cultivos específicos en plantas solares con placas de doble cara (estos paneles son translúcidos). Se pueden plantar variadades "a la sombra" que no resistirían el sol directo que tenemos en España por ejemplo.
4 K 44
Aguarrás #2 Aguarrás
Lo he soñado, o tras crecer arbustos y dar flor... No sé si en China, lo habían complementado con colmenas de abejas.
El caso es que en España este tema (debería) interesar y mucho.
0 K 13

menéame