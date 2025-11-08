edición general
2 meneos
12 clics

La inesperada revelación de Cristiano Ronaldo sobre Donald Trump: “Es una de las personas que puede ayudar a cambiar el mundo”

En una entrevista, el jugador portugués reveló los motivos por los cuales no quiere perderse la oportunidad de charlar con el presidente de Estados Unidos.

| etiquetas: cristiano ronaldo , trump , cambiar el mundo
2 0 1 K 35 actualidad
7 comentarios
2 0 1 K 35 actualidad
alcama #1 alcama
No dice si a mal o a bien
3 K 38
Magog #5 Magog *
#1 para mal, a los hechos me remito
Pasará a la historia como el imbecil que es, indudablemente
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Normal entre hombres que acosan a mujeres y las violan se llevan bien
0 K 20
pepel #6 pepel
Ronaldo, invierte en su proyecto. Necesita millonarios que no sepan qué hacer con su dinero.
0 K 20
#2 Quillotro
Totalmente de acuerdo. Dimitiendo mañana mismo antes de terminar de destruirlo.
0 K 8
mecha #3 mecha *
Continúa la campaña para el Nobel de Trump. Que ojalá se lo lleve, otro desprestigio más del premio que bebe de la fama de los Nobel de verdad. A ver si con esas se consigue que eliminen el premio ya.
0 K 8
AlienRoja #7 AlienRoja
La opinión de Cristiano Ronaldo sobre Donald Trump es tan despreciable como su propio intelecto, el de un futbolista que confunde la popularidad con la ética, la moral y el servicio público. Entre los dos no hacen medio cerebro.
0 K 7

menéame