Incluir a los topusers en el Consejo consultivo

Acabo de descubrir que en el footer de Menéame hay un enlace a un script con las estadísticas de actividad de los usuarios con más karma. Estos usuarios están muy involucrados en que la plataforma funcione y creo que sería justo incluir en el Consejo consultivo a los más activo de forma gratuita. Evidentemente, hay miembros del Consejo consultivo que están en esa lista y que pueden sentirse tratados mal. Por ello, antes de tomar una decisión al respecto quiero saber que piensa la comunidad para luego trasladar la cuestión al propio Consejo.