Incluir a los topusers en el Consejo consultivo

Acabo de descubrir que en el footer de Menéame hay un enlace a un script con las estadísticas de actividad de los usuarios con más karma. Estos usuarios están muy involucrados en que la plataforma funcione y creo que sería justo incluir en el Consejo consultivo a los más activo de forma gratuita. Evidentemente, hay miembros del Consejo consultivo que están en esa lista y que pueden sentirse tratados mal. Por ello, antes de tomar una decisión al respecto quiero saber que piensa la comunidad para luego trasladar la cuestión al propio Consejo.

tronchastiles #15 tronchastiles
#6 La idea puede ser buena o mala dependiendo de su propósito.
Por ejemplo, si lo que se busca es reforzar la cámara de eco imponiendo un relato único eso sería bastante bueno, pero si por contra lo que se busca es dar más pluralidad a la web no creo que sea lo más adecuado.
#2 EISev
Estos usuarios están muy involucrados en que la plataforma funcione

Uf. No sé ni por dónde empezar.

Dejémoslo en que algunos están muy interesados en que la plataforma les sirva a sus intereses.
Pertinax #12 Pertinax
#11 Yo estoy haciendo backup de mi karma por si acaso. xD
#3 cajadecartonmojada
Hombre, todos no parece que estén muy involucrados si llevan años sin actividad.
Lo curioso es que mantengan el karma después de tanto tiempo sin participar.
imparsifal #4 imparsifal
#3 Es cierto, ese listado no parece actualizado
#7 EISev
#4 si entras en algunos usuarios del listado verás que efectivamente tienen el karma que pone ahí.

Lo que estás viendo son fallos o ñapas en el sistema de cálculo de karma, aparte de las manualidades que se han hecho en el pasado con algunos usuarios, por ejemplo reservar un nick o copiar de un userid a otro.
imparsifal #8 imparsifal
#7 Pues sí, eso estoy viendo. Vaya tela la herencia...

Voy a hacer un script que recorra el karma de todos los usuarios y baje a 9 a todos los que lleven más de un año de inactividad y tengan karma menor de 9
Pertinax #10 Pertinax
#8 Avisa cuándo, por si se da otro Blank Day. Desde el cariño. :troll:
ochoceros #11 ochoceros
#8 ¡Karmagedonday! xD
SantiH #13 SantiH *
#8 hay alguna cuenta que no envía noticias desde hace un año y tiene más de 15+ de karma, y al que ya se le pilló en el pasado manipulando karma con noticias. Te paso el nick por privado si te interesa.

Ese karma es imposible solo con comentarios y votos a noticias. Si investigas el top 100 seguro que algo más averiguas.
Charles_Dexter_Ward #14 Charles_Dexter_Ward
#4 Ese listado nunca funcionó bien.
Recuerdo a @Tanatos su último envío ( y comentario) son de 2013.
#7 Sí cierras sesión el karma apenas baja con la inactividad.
#16 EISev
#14 pues eso. Fallos en el cálculo del karma, quizás por acortar el proceso de actualización (realizar el recálculo solo sobre usuarios activos en las ultimas X horas )
luspagnolu #9 luspagnolu
Qué curioso. Estoy en el top 3. Y esta es mi segunda temporada, que ya me di de baja. Pero supongo que aquí hay algo que engancha. A ver si acabo descubriendo qué es...
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano
#1 Pues me parece una propuesta fatal, en ese top hay uno que no para de acusar a los demás de tener multicuentas, vosotros veréis...
3 K 48
imparsifal #6 imparsifal
#5 Se publica para que comentemos. Puede ser una idea errónea. Se descarta y listo.
#17 Indiana.Collons
Parece una idea excelente. Yo de hecho daría poderes de moderador a todos los que tengan karma 20.
