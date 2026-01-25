Incluir a los topusers en el Consejo consultivo

Acabo de descubrir que en el footer de Menéame hay un enlace a un script con las estadísticas de actividad de los usuarios con más karma. Estos usuarios están muy involucrados en que la plataforma funcione y creo que sería justo incluir en el Consejo consultivo a los más activo de forma gratuita. Evidentemente, hay miembros del Consejo consultivo que están en esa lista y que pueden sentirse tratados mal. Por ello, antes de tomar una decisión al respecto quiero saber que piensa la comunidad para luego trasladar la cuestión al propio Consejo.
Por ejemplo, si lo que se busca es reforzar la cámara de eco imponiendo un relato único eso sería bastante bueno, pero si por contra lo que se busca es dar más pluralidad a la web no creo que sea lo más adecuado.
Uf. No sé ni por dónde empezar.
Dejémoslo en que algunos están muy interesados en que la plataforma les sirva a sus intereses.
Lo curioso es que mantengan el karma después de tanto tiempo sin participar.
Lo que estás viendo son fallos o ñapas en el sistema de cálculo de karma, aparte de las manualidades que se han hecho en el pasado con algunos usuarios, por ejemplo reservar un nick o copiar de un userid a otro.
Voy a hacer un script que recorra el karma de todos los usuarios y baje a 9 a todos los que lleven más de un año de inactividad y tengan karma menor de 9
Ese karma es imposible solo con comentarios y votos a noticias. Si investigas el top 100 seguro que algo más averiguas.
Recuerdo a @Tanatos su último envío ( y comentario) son de 2013.
#7 Sí cierras sesión el karma apenas baja con la inactividad.