“La impunidad de Israel no durará para siempre”

Hemos entrado en una nueva fase del genocidio, lejos de los ojos y los oídos de la mayor parte de la comunidad internacional. Creo que esto no se debe solo a la ilusión de “paz”, sino también a que han matado a muchos periodistas allí. Con todas las dificultades que está atravesando la población de Gaza, es muy difícil cubrir todas las masacres que siguen ocurriendo.

Nómada_sedentario #2 Nómada_sedentario
Pero ya ha durado demasiado
ipanies #1 ipanies
Teniendo el apoyo de USA y Rusia si no dura para siempre, nosotros, los que estamos vivos hoy, no creo que veamos su caída en lo que nos queda de vida.
Guanarteme #3 Guanarteme
#1 Rusia apoya a Israel por el mismo motivo que Polonia y Alemania, un motivo muy antisemita, como la misma creación del Estado de Israel: que los descendientes de los judíos de Europa del Este y central se queden ahí, bien lejos.

Estados Unidos es otra historia, el propio Israel una base anglo en la zona más estratégica del planeta y más rica en petróleo.

Cuando los Estados Unidos tengan prioridades más acuciantes, como una guerra civil, se olvidan de Israel y Rusia tampoco se va a pringar por ellos.

Igual no lo vemos, pero no es tan lejano como planteas, creo yo.
security_incident #4 security_incident *
Claro que no durará para siempre. Y lamentarán haber destruido el orden de justicia internacional cuando se aplique la barbarie sobre sus cuerpos y los cuerpos de sus hijos en aplicación rigurosa de la Ley Natural de Simetría Universal.

Implorarán ser legalmente juzgados cuando sean naturalmente ajusticiados. Pero ya no será posible. Disfrutarán de lo sembrado y recogerán su cosecha. Ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Así ha sido siempre y así volverá a ser hasta que dentro de unos siglos se invente algo parecido a la ONU.
Priorat #5 Priorat
La historia ha demostrado que no hay nada que dure para siempre. La impunidad tampoco.
