“La impunidad de Israel no durará para siempre”

Hemos entrado en una nueva fase del genocidio, lejos de los ojos y los oídos de la mayor parte de la comunidad internacional. Creo que esto no se debe solo a la ilusión de “paz”, sino también a que han matado a muchos periodistas allí. Con todas las dificultades que está atravesando la población de Gaza, es muy difícil cubrir todas las masacres que siguen ocurriendo.
| etiquetas: israel , genocidio , francesca albanese
Estados Unidos es otra historia, el propio Israel una base anglo en la zona más estratégica del planeta y más rica en petróleo.
Cuando los Estados Unidos tengan prioridades más acuciantes, como una guerra civil, se olvidan de Israel y Rusia tampoco se va a pringar por ellos.
Igual no lo vemos, pero no es tan lejano como planteas, creo yo.
Implorarán ser legalmente juzgados cuando sean naturalmente ajusticiados. Pero ya no será posible. Disfrutarán de lo sembrado y recogerán su cosecha. Ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Así ha sido siempre y así volverá a ser hasta que dentro de unos siglos se invente algo parecido a la ONU.