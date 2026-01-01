“La impunidad de Israel no durará para siempre”

Hemos entrado en una nueva fase del genocidio, lejos de los ojos y los oídos de la mayor parte de la comunidad internacional. Creo que esto no se debe solo a la ilusión de “paz”, sino también a que han matado a muchos periodistas allí. Con todas las dificultades que está atravesando la población de Gaza, es muy difícil cubrir todas las masacres que siguen ocurriendo.