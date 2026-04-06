Antes era difícil hacer ver a los occidentales la depravación del imperio estadounidense. Ahora está a la vista de todos,con crudas imágenes de genocidio y una beligerancia increíblemente malvada con consecuencias económicas directas.Hizo falta trabajo para ayudar al occidental medio a comprender que las agresiones de la OTAN provocaron activamente la guerra en Ucrania, o que el intervencionismo occidental desempeñó un papel importante en la violencia y el caos en Siria,o que la guerra económica estadounidense fue en gran parte responsable