El imperio se desenmascara

Antes era difícil hacer ver a los occidentales la depravación del imperio estadounidense. Ahora está a la vista de todos,con crudas imágenes de genocidio y una beligerancia increíblemente malvada con consecuencias económicas directas.Hizo falta trabajo para ayudar al occidental medio a comprender que las agresiones de la OTAN provocaron activamente la guerra en Ucrania, o que el intervencionismo occidental desempeñó un papel importante en la violencia y el caos en Siria,o que la guerra económica estadounidense fue en gran parte responsable
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“Muchos de nosotros, europeos liberales, pasamos décadas resistiendo la visión caricaturesca que la extrema izquierda europea tenía de Estados Unidos (todo es petróleo/imperialismo/enriquecimiento a costa de los demás), y luego llega una administración inepta y
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Es cierto que no era perfecto, pero no era esto.
Digo porque la anterior vez, no sabíamos muy bien que era y es normal que la comunidad internacional no reaccionara, pero ahora si que lo sabemos y deberíamos reaccionar de manera muy enérgica, o si no lo hacemos, estamos avocados a un invierno nuclear.
Estamos perdidos...
Pero vamos, no es una metáfora o una exageración, es que si no se actúa como si la bomba hubiera caído en nuestro país, vamos a tener una guerra termonuclear en los pocos años, seguro.
Y, como he dicho antes (además puede mirarlo cualquiera en los estudios sobre el tema), con unas pocas bombas tienes un invierno nuclear asegurado, eso significaría hambrunas enormes, eso significa guerras y más bombas...
Vamos, que si no se actúa de manera que nadie más se le ocurriera siquiera volver a usarla, sería el suicidio de la especie humana.
No es broma.
Un invierno nuclear aunque sea pequeño, lleva a más guerras y eso a más bombas nucleares...
Como comience no existe "reserva de comida" que pueda hacer nada.
Ni búnker de ultra rico que aguante una década, no digamos nada más, porque sería necesario comer décadas, además, para salir a un planeta devastado.
Yo no quiero creermelo (aunque en el fondo, algo me da un mal presentimiento que espero esté errado)