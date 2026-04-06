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El imperio se desenmascara

El imperio se desenmascara

Antes era difícil hacer ver a los occidentales la depravación del imperio estadounidense. Ahora está a la vista de todos,con crudas imágenes de genocidio y una beligerancia increíblemente malvada con consecuencias económicas directas.Hizo falta trabajo para ayudar al occidental medio a comprender que las agresiones de la OTAN provocaron activamente la guerra en Ucrania, o que el intervencionismo occidental desempeñó un papel importante en la violencia y el caos en Siria,o que la guerra económica estadounidense fue en gran parte responsable

| etiquetas: eeuu , imperio , israel , geoestrategia
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Vi al ex miembro del Parlamento Europeo Luis Garicano quejándose en Twitter de que las acciones de Trump están haciendo que parezca que los izquierdistas han tenido razón sobre el imperio estadounidense todo este tiempo, diciendo:

“Muchos de nosotros, europeos liberales, pasamos décadas resistiendo la visión caricaturesca que la extrema izquierda europea tenía de Estados Unidos (todo es petróleo/imperialismo/enriquecimiento a costa de los demás), y luego llega una administración inepta y

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angeloso #4 angeloso
#3 Militaba en Ciudadanos... no se podía esperar que tuviese 2 neuronas funcionales.
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#9 Onaj
#3 La caricatura era una tontería. EEUU y la UE formaban el mayor nucleo comercial del planeta. Colaborábamos en infinidad de programas aunque tuvieramos diferencias como en la seguridad de los datos o en la calidad y procedencia de los alimentos.

Es cierto que no era perfecto, pero no era esto.
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WcPC #2 WcPC
Deberíamos ir pensando como actuar cuando USA lance las siguientes bombas atómicas.
Digo porque la anterior vez, no sabíamos muy bien que era y es normal que la comunidad internacional no reaccionara, pero ahora si que lo sabemos y deberíamos reaccionar de manera muy enérgica, o si no lo hacemos, estamos avocados a un invierno nuclear.
2 K 41
FatherKarras #5 FatherKarras
#2 Estoy de acuerdo, pero la cosa no pinta muy bien. No creo que se trate tanto de la comunidad internacional como de sus dirigentes. Por lo que sea, los dirigentes no han reaccionado nunca enérgicamente contra el hegemón. Es increíble, eh? Pues oye, que no se reacciona enérgicamente.
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WcPC #6 WcPC
#5 Pero es que, o se reacciona enérgicamente a una bomba nuclear o...
Estamos perdidos...
Pero vamos, no es una metáfora o una exageración, es que si no se actúa como si la bomba hubiera caído en nuestro país, vamos a tener una guerra termonuclear en los pocos años, seguro.
Y, como he dicho antes (además puede mirarlo cualquiera en los estudios sobre el tema), con unas pocas bombas tienes un invierno nuclear asegurado, eso significaría hambrunas enormes, eso significa guerras y más bombas...
Vamos, que si no se actúa de manera que nadie más se le ocurriera siquiera volver a usarla, sería el suicidio de la especie humana.
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#7 Onaj
#2 He bajado a comprar agua embotellada y la semana pasada compré más alimentos en conserva.

No es broma.
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WcPC #8 WcPC
#7 Pero es que eso no vale para nada...
Un invierno nuclear aunque sea pequeño, lleva a más guerras y eso a más bombas nucleares...
Como comience no existe "reserva de comida" que pueda hacer nada.
Ni búnker de ultra rico que aguante una década, no digamos nada más, porque sería necesario comer décadas, además, para salir a un planeta devastado.
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
Vamos a cruzar los dedos y confiar en que todos lo que piensan lo del ataque nuclear estén equivocados.

Yo no quiero creermelo (aunque en el fondo, algo me da un mal presentimiento que espero esté errado)
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menéame