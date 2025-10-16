El impacto desigual de las ayudas públicas por comunidades: el Estado de Bienestar depende de dónde vives

Las ayudas públicas a la renta, la vivienda, la familia y el desempleo sólo consiguen bajar tres puntos la tasa de pobreza en la Comunidad de Madrid, mientras en Baleares, Euskadi o Cataluña el impacto positivo es el doble. Es una de las conclusiones del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que reclama mejoras en las ayudas autonómicas: "si se dan tanto a familias vulnerables como a las que no las necesitan, no funcionan contra la pobreza".
| etiquetas: desigualdad , pobreza , ayudas públicas , estado bienestar
Ya, pero la libertaz, las terrazas y las cañas son mejores en Madriz.
¡Y el agua! No olvidemos el agua. No hay mejor agua que el de Madriz.
Su contribucion al fondo de compensación interregional es del 5%
Ohhh pero eso demuestra que el País Vasco paga lo que debe según sus habitantes
Ohhh tu madre en bicicleta
Ese fondo existe porque lo pone la constitución pero se ha vaciado para favorecer al pueblo elegido por Dios… » ver todo el comentario
Puedes montar el pollo que quieras sobre la financión del País Vasco, pero la ineficiencia para paliar la pobreza en la Comunidad de Madrid tiene otro origen.
Además, otras CCAA "ricas" como Baleares y Cataluña, que también suletan pasta para para el reequilibrio territorial,… » ver todo el comentario
Ni una sola constitución española en 200 años ha tenido aval social y/o democrático.
Es vuestra constitución. Vuestro cupo. Vuestro sistema.
No nos eches la culpa a nosotros.
Por supuesto todos los pantanos y aerogeneradores de Iberdrola en Castilla y León que sean expropiados
Nuestro viento y nuestros ríos son NUESTROS, no de la burguesía vizcaína
Y si quieren comida de nuestros amplios campos que la paguen
Somos la Ucrania española con alma prusiana
Cabeza alta, creadores de imperios. Dignos hijos de Roma
En mala hora nos juntamos con los aragoneses. Napolitanos de levante
En mala hora nos metimos en la Navarra… » ver todo el comentario