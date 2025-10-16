El impacto desigual de las ayudas públicas por comunidades: el Estado de Bienestar depende de dónde vives

Las ayudas públicas a la renta, la vivienda, la familia y el desempleo sólo consiguen bajar tres puntos la tasa de pobreza en la Comunidad de Madrid, mientras en Baleares, Euskadi o Cataluña el impacto positivo es el doble. Es una de las conclusiones del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que reclama mejoras en las ayudas autonómicas: "si se dan tanto a familias vulnerables como a las que no las necesitan, no funcionan contra la pobreza".