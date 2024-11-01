edición general
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)

Un vídeo muestra la calma de policías estadounidenses en una situación en la que no usan violencia.

Raziel_2 #6 Raziel_2
"Les aseguramos a los ciudadanos que una situacion como esta no se repetira jamás."

Esta frase es real como la vida misma.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
Poca broma, la cara de acojone del ciudadano habla por sí sola. Y no dice nada bueno de la sociedad estadounidense ni de su policía.
Connect #4 Connect
#1 Es The Onion :palm:
Cuando nació Internet The Onion ya estaba ahí xD
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

Es normal, por ley no se puede especular con las Onions. xD

www.meneame.net/story/no-hay-contratos-futuros-todo-eeuu-prohibe-espec
Kasterot #7 Kasterot
#1 no le cabe ni una paja por el culo.
#3 Leon_Bocanegra
The Onion Today.
