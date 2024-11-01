·
14
meneos
341
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
Un vídeo muestra la calma de policías estadounidenses en una situación en la que no usan violencia.
|
etiquetas
:
vídeo
,
impactante
,
calma
,
policía
,
situación
,
sin
,
violencia
,
usa
9
5
0
K
202
ocio
8 comentarios
9
5
0
K
202
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Raziel_2
"Les aseguramos a los ciudadanos que una situacion como esta no se repetira jamás."
Esta frase es real como la vida misma.
2
K
38
#1
Jointhouse_Blues
*
Poca broma, la cara de acojone del ciudadano habla por sí sola. Y no dice nada bueno de la sociedad estadounidense ni de su policía.
1
K
22
#4
Connect
#1
Es The Onion
Cuando nació Internet The Onion ya estaba ahí
3
K
52
#5
Jointhouse_Blues
#4
0
K
12
#8
HeilHynkel
#4
Es normal, por ley no se puede especular con las Onions.
www.meneame.net/story/no-hay-contratos-futuros-todo-eeuu-prohibe-espec
0
K
20
#7
Kasterot
#1
no le cabe ni una paja por el culo.
0
K
13
#3
Leon_Bocanegra
The Onion Today.
1
K
21
#2
Torrezzno
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
