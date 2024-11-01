No hay contratos de futuros para todo: EEUU prohíbe especular con cebollas tras la estafa que reventó el mercado por completo

Cualquiera mínimamente cercano a los mercados financieros ha oído hablar de los contratos de futuros. Se trata de acuerdos legales entre dos partes para comprar o vender un activo subyacente (como una materia prima, una divisa o un índice) a un precio predefinido en una fecha específica del futuro. Estos contratos se negocian en mercados organizados y su principal propósito es la cobertura, permitiendo a productores y empresas asegurar precios futuros; si bien también abren la puerta a la especulación.