La imagen de Milei en caída libre: otra encuesta revela que el 63% de los argentinos lo rechaza

Incluso las consultoras más cercanas a la Casa Rosada alertan que es el momento más complicado del Presidente en cuanto a opinión pública. El informe de la consultora dirigida por Facundo Nejamkis, al que accedió Página|12, se hizo entre el 30 de marzo y el 2 de abril con más de 1000 casos y un margen de error de 3,03%. “Durante abril se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero”, aseguran.