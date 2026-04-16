La imagen de Milei en caída libre: otra encuesta revela que el 63% de los argentinos lo rechaza

Incluso las consultoras más cercanas a la Casa Rosada alertan que es el momento más complicado del Presidente en cuanto a opinión pública. El informe de la consultora dirigida por Facundo Nejamkis, al que accedió Página|12, se hizo entre el 30 de marzo y el 2 de abril con más de 1000 casos y un margen de error de 3,03%. “Durante abril se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero”, aseguran.
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La inflación ha acabado, la deuda se reduce, el paro baja y la carne de burro se vende no por barata , si no por exclusiva . Idos todos los liberales que os lo quitan de las manos.
Mejor que beban leche de burra como cleopatra, para sentirse unos faraones.
Y lo vuestro, es decir, la Elenita, el astronauta, tú y el resto de la cuadrilla lo que pasa es que tenéis obsesión contra Rusia y tenéis que meterla hasta en la sopa.
Hitler consiguió todo lo que consiguió (millones de muertos, devastación, guerra, ...) con un 30% de apoyo en las elecciones.
Los argentinos están hasta las narices del desquiciado ese de Milei por culpa de los malvados rusos. Claro, claro.
Anda, no me seas taaan putinejo.
Lo tuyo es bulo tras bulo en defensa del lacayo de Trump.
Los de derechas cada vez usan menos la razón o la moral en sus decisiones.