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La imagen de Milei en caída libre: otra encuesta revela que el 63% de los argentinos lo rechaza

La imagen de Milei en caída libre: otra encuesta revela que el 63% de los argentinos lo rechaza

Incluso las consultoras más cercanas a la Casa Rosada alertan que es el momento más complicado del Presidente en cuanto a opinión pública. El informe de la consultora dirigida por Facundo Nejamkis, al que accedió Página|12, se hizo entre el 30 de marzo y el 2 de abril con más de 1000 casos y un margen de error de 3,03%. “Durante abril se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero”, aseguran.

| etiquetas: corrupción , milei , caída , encuestas , argentina
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25 comentarios
20 1 1 K 126 actualidad
Comentarios destacados:    
#5 Leon_Bocanegra
Pero el 100% de los findentons le apoyan.
4 K 58
#2 eipoc
Esto no cuadra, Argentina va como un tiro y mucho libegales están haciendo las maletas para irse a Argentina a hacerse de oro con la prosperidad que rezuma por los poros.

La inflación ha acabado, la deuda se reduce, el paro baja y la carne de burro se vende no por barata , si no por exclusiva :roll: . Idos todos los liberales que os lo quitan de las manos.
3 K 48
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 van a comer burro porque tienen tanta plata que no saben en qué gastarlo
3 K 58
RoterHahn #20 RoterHahn
#4
Mejor que beban leche de burra como cleopatra, para sentirse unos faraones.
0 K 13
Findeton #9 Findeton
#2 ¿Por qué ganó Milei las mid-term en octubre del 2025 hasta en Buenos Aires?
1 K 9
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#9 no fue en esas donde Trump tuvo una injerencia al decir que si no salía su candidato no habría dinero como hizo hace poco con Orban?
2 K 38
Findeton #14 Findeton
#11 ¿Tú prestarías dinero a alguien que dice que no te lo va a devolver?
0 K 10
#12 eipoc
#9 por eso digo, que va todo muy bien. La caída de Miley, el experto en crecimiento con y sin dinero, es porque hay alguno al que aún no le han entregado las llaves del Ferrari y de alguna forma tenían que mostrar su descontento.
0 K 10
#13 uvi
#2 Estas los aeropuertos llenos de argentinos y venezolanos volviendo a sus tierras y saliendo de un país socialcomunista.
1 K 21
Spirito #16 Spirito *
#7 Porque lo apoyó tu otro desquiciado amiguito, el Zanahorio.

Y lo vuestro, es decir, la Elenita, el astronauta, tú y el resto de la cuadrilla lo que pasa es que tenéis obsesión contra Rusia y tenéis que meterla hasta en la sopa. xD
1 K 25
Findeton #17 Findeton
#16 No, porque los argentinos apoyan a Milei.
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#19 pirat
Se merecen sufrirlo un tiempecito más.
1 K 15
Doisneau #24 Doisneau
Es que no tiene nada que ofrecer mas alla que criticar a su adversario, que si los zurdos, que si los kirchneristas... es como el PP de aqui, que el truco solo les vale para unas elecciones hasta que sus votantes se den cuenta de que han votado a un garrulo ladron, pero para entonces ya sera tarde
0 K 12
jacm #22 jacm
Mal va Argentina si solo lo rechaza un 63%.
Hitler consiguió todo lo que consiguió (millones de muertos, devastación, guerra, ...) con un 30% de apoyo en las elecciones.
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Findeton #23 Findeton
#21 Desde luego es un ataque a la reputación de Página 12.
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Findeton #1 Findeton *
Pagina 12, los mismos que vertieron bulos pagados directamente por Rusia. Milei ganó las elecciones mid-term por goleada en octubre de 2025, ganó incluso en Buenos Aires.
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Spirito #3 Spirito *
#1 Claro, claro...

Los argentinos están hasta las narices del desquiciado ese de Milei por culpa de los malvados rusos. Claro, claro.
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Findeton #7 Findeton
#3 Y si están hartos, ¿por qué ganó las mid-term en octubre del 2025 hasta en Buenos Aires?

Anda, no me seas taaan putinejo.
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Sergio_ftv #10 Sergio_ftv
#1 Porque iba en coalición con Macri, el otro neoliberal fracasado que dejó a Argentina mucho peor que cuando se la encontró.

Lo tuyo es bulo tras bulo en defensa del lacayo de Trump.
2 K 36
Findeton #15 Findeton
#10 Osea que ganó porque lo apoyaron los argentinos.
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#21 cosko
#1 Ad hominem
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oceanon3d #8 oceanon3d *
Nunca menosprecies la capacidad de los imbéciles a la hora de ir a poner el papelito en las urnas. Y más con el reciente caso del troll máster en Estados Unidos en pleno auge.

Los de derechas cada vez usan menos la razón o la moral en sus decisiones.
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#18 Xoche
... Y reconocen que cuando lo votaron estaban de cachondeo. Para los próximos comicios prometen encender el cerebro a la hora de ir a votar. Mientras tanto, ajo y agua
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dragoman #6 dragoman
Y seguirá cayendo en picada
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#25 k3ym4n
Solo el 63%?. Poco me parece
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menéame