La imagen inédita de Koldo García con Delcy Rodríguez en Caracas negociando petróleo como enviado del PSOE

Sale a la luz la fotografía inédita de Koldo García junto a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en su despacho de Caracas en octubre de 2021, enviado por el PSOE para tratar sobre negocios relacionados a la trama hidrocarburos, según publica 'Okdiario'. El encuentro se habría producido tras la noche del Delcygate, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el 20 de febrero de 2020.