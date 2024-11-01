edición general
18 meneos
65 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
La imagen inédita de Koldo García con Delcy Rodríguez en Caracas negociando petróleo como enviado del PSOE

La imagen inédita de Koldo García con Delcy Rodríguez en Caracas negociando petróleo como enviado del PSOE

Sale a la luz la fotografía inédita de Koldo García junto a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en su despacho de Caracas en octubre de 2021, enviado por el PSOE para tratar sobre negocios relacionados a la trama hidrocarburos, según publica 'Okdiario'. El encuentro se habría producido tras la noche del Delcygate, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el 20 de febrero de 2020.

| etiquetas: koldo , ábalos , delcy , venezuela , psoe
15 3 12 K 84 actualidad
18 comentarios
15 3 12 K 84 actualidad
Comentarios destacados:      
#3 Daniel2000
Un ex-portero de un puticlub, negociando con una vicepresidente de una nación soberana ...

Si Berlanga y Azcona levantasen la cabeza, ya tendrían el guion hecho.
15 K 192
#10 Grahml
#3 Todos a la cárcel.
2 K 38
wata #2 wata
En la imagen que publica 'Okdiario', Koldo viste un traje azul, una corbata roja y unos zapatos negros. Según precisa el medio citado, es la misma chaqueta que ha utilizado en una de sus declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo que acordó su ingreso en prisión por la contratación de mascarillas. Delcy también vestía de azul con una camisa con lazada y mocasines marrones.
Cuando la noticia es una mierda de noticia y tienes que hablar de una foto explicando la foto.
6 K 89
#6 Daniel2000
#2 "Cuando la noticia es una mierda de noticia"

¿ Una mierda de noticia ?
0 K 9
wata #7 wata
#6 La noticia es una foto. En el texto se limitan a describir la foto... De lo que hablaron supongo que lo sacarían leyéndoles los labios.
1 K 27
#13 unocualquierax *
#2
"Delcy le recibió en su despacho presidencial de la capital venezolana, que se encuentra en la calle donde están los edificios del Gobierno. Es el cuartel general desde donde opera Delcy Rodríguez y que está decorado con la bandera de Venezuela, libros y maquetas. Ambos se tomaron esta fotografía tras charlar de manera amistosa".

El texto entero parece escrito por el portero de A3.
1 K 27
kumo #8 kumo
Le pones un traje a cualquiera y se convierte en ladrón de guante blanco. Podemos hablar ya de los malditos 53kilos de nuestro dinero a Plus Ultra?
3 K 57
Tertuliano_equidistante #9 Tertuliano_equidistante
#8 Hombre, a los ladrones de guante blanco les sienta mejor el traje
0 K 10
ChatGPT #5 ChatGPT
Seguro que no lo envió VOX? Mira bien…
2 K 38
YSiguesLeyendo #11 YSiguesLeyendo
las caras, Juan, las caras!!! (de retrasados mentales que tienen...)
0 K 19
Enero2025 #14 Enero2025
Tiempos difíciles para ser socialista.
1 K 18
Barney_77 #17 Barney_77
#14 Más fácil no puede ser. Dices que todo es fango y solucionado
0 K 17
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues lo mismo que hace el putero campechano.
0 K 15
#12 egon_
Han sacado una super noticia de una foto, periodismo de calidad!
0 K 7
kumo #15 kumo
#12 Estás diciendo eso en una web que recurrentemente saca la foto de Feijoo como argumento contra todo. Precisamente porque se sabe el daño que pueden hacer las fotos.

Esta en concreto, básicamente nos dice que todo eso que nos dijeron que no había pasado, sí pasó.
0 K 10
#18 egon_
#15 ¿Qué nos dijeron que no había pasado? La turra que se ha dado siempre con este tema es que esta señora aterrizó en España y el gobierno supuestamente le dió o ella recogió (no me queda claro con tantas versiones) maletines llenos de dinero procedentes de vete tu a saber donde.

Corrígeme si me equivoco, pero nunca he escuchado a nadie decir que no se reunieron con esta señora en su propio país, ¿la visita para que fue? ¿Para lo que dice el periódico? Por que lo que nos demuestra es que se están inventando una historia en base a una foto.

En cuanto a Feijóo, dijo que no conocía a Marcial Dorado, y que nunca tuvo nada con él, lo que se demuestra que es mentira, según la foto famosa.
0 K 7
saren #16 saren *
Lo típico de enviar a tu chófer, al cual no conoces absolutamente de nada, a negociar acuerdos internacionales. ¿A quién no le ha pasado nunca?
0 K 6

menéame