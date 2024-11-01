La imagen inédita de Koldo García con Delcy Rodríguez en Caracas negociando petróleo como enviado del PSOE

Sale a la luz la fotografía inédita de Koldo García junto a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en su despacho de Caracas en octubre de 2021, enviado por el PSOE para tratar sobre negocios relacionados a la trama hidrocarburos, según publica 'Okdiario'. El encuentro se habría producido tras la noche del Delcygate, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el 20 de febrero de 2020.
Si Berlanga y Azcona levantasen la cabeza, ya tendrían el guion hecho.
Cuando la noticia es una mierda de noticia y tienes que hablar de una foto explicando la foto.
¿ Una mierda de noticia ?
"Delcy le recibió en su despacho presidencial de la capital venezolana, que se encuentra en la calle donde están los edificios del Gobierno. Es el cuartel general desde donde opera Delcy Rodríguez y que está decorado con la bandera de Venezuela, libros y maquetas. Ambos se tomaron esta fotografía tras charlar de manera amistosa".
El texto entero parece escrito por el portero de A3.
Esta en concreto, básicamente nos dice que todo eso que nos dijeron que no había pasado, sí pasó.
Corrígeme si me equivoco, pero nunca he escuchado a nadie decir que no se reunieron con esta señora en su propio país, ¿la visita para que fue? ¿Para lo que dice el periódico? Por que lo que nos demuestra es que se están inventando una historia en base a una foto.
En cuanto a Feijóo, dijo que no conocía a Marcial Dorado, y que nunca tuvo nada con él, lo que se demuestra que es mentira, según la foto famosa.