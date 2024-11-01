·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7211
clics
La portada de L'Espresso sobre los abusos en Cisjordania genera una respuesta enfurecida de Israel (EN)
6352
clics
Cuatro obreros quisieron acabar la jornada en las obras del nuevo circuito F1 de Madrid con una vuelta rápida en furgoneta
7143
clics
El Dr. House desmonta la religión en tan solo dos minutos
5942
clics
Trump desata la ira con una imagen de sí mismo como Jesús: «El espíritu del Anticristo» (EN)
8185
clics
Me fui de España sin saber nada
más votadas
864
Presión masiva a Bruselas: 730.000 firmas exigen retirar los 1.100 millones de fondos europeos a Israel
567
La portada de L'Espresso sobre los abusos en Cisjordania genera una respuesta enfurecida de Israel (EN)
624
Cómo España se convirtió en la conciencia de Europa mientras Sánchez lidera una respuesta “moral” contra Estados Unidos e Israel [ENG]
402
El primer ministro de Canadá da por terminada la era en la que el 70% de su gasto en defensa iba a EEUU
537
Mearsheimer: los líderes estadounidenses e israelíes serían condenados a la horca en Nuremberg (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
63
clics
Imagen 'de un campo de concentración': así sale de prisión el preso político cubano Alexander Díaz
El manifestante del 11J fue liberado tras cumplir íntegramente su condena, enfermo y en condiciones físicas que hacen peligrar su vida.
|
etiquetas
:
cuba
,
dictadura
,
preso político
8
2
2
K
89
politica
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
2
K
89
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
VFR
Viva el comunismo
1
K
29
#1
Findeton
Y la izquierda defendiendo al régimen.
4
K
29
#3
Un_señor_de_Cuenca
*
Será cierta izquierda. Yo no he defendido a ese régimen en la vida. Otra cosa es que esté en contra de la política de EE.UU. contra Cuba.
De nuevo, para
#1
que me bloquea, me desbloquea para contestarme y vuelve a bloquear.
0
K
15
#4
troglodoto
#1
regimen, dieta, bloqueo o boikot, como guste llamar
www.youtube.com/watch?v=8BjogjYDfIU
cuando se vaya la luz
0
K
9
#5
YeahYa
Me asombran los votos negativos. No sé qué coño tenemos que ver la izquierda de las socialdemocracias europeas con estos payasos...
0
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De nuevo, para #1 que me bloquea, me desbloquea para contestarme y vuelve a bloquear.
www.youtube.com/watch?v=8BjogjYDfIU cuando se vaya la luz