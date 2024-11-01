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Imagen 'de un campo de concentración': así sale de prisión el preso político cubano Alexander Díaz

Imagen 'de un campo de concentración': así sale de prisión el preso político cubano Alexander Díaz

El manifestante del 11J fue liberado tras cumplir íntegramente su condena, enfermo y en condiciones físicas que hacen peligrar su vida.

| etiquetas: cuba , dictadura , preso político
8 2 2 K 89 politica
5 comentarios
8 2 2 K 89 politica
#2 VFR
Viva el comunismo
1 K 29
Findeton #1 Findeton
Y la izquierda defendiendo al régimen.
4 K 29
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca *
Será cierta izquierda. Yo no he defendido a ese régimen en la vida. Otra cosa es que esté en contra de la política de EE.UU. contra Cuba.

De nuevo, para #1 que me bloquea, me desbloquea para contestarme y vuelve a bloquear.
0 K 15
#4 troglodoto
#1 regimen, dieta, bloqueo o boikot, como guste llamar
www.youtube.com/watch?v=8BjogjYDfIU cuando se vaya la luz
0 K 9
YeahYa #5 YeahYa
Me asombran los votos negativos. No sé qué coño tenemos que ver la izquierda de las socialdemocracias europeas con estos payasos...
0 K 20

menéame