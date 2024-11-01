Iberia tarda ocho días en avisar a sus clientes de un robo de datos, expuestos en la dark web

El domingo 16 de noviembre publicábamos en esta páginas que un actor malicioso afirmaba dos días antes la puesta en venta de 77 GB de datos internos de Iberia por 150.000 dólares. Y además señalábamos que, tras haber realizado varios intentos infructuosos por contactar con el departamento de comunicación para confirmar esta noticia durante todo el fin de semana, finalmente no pudimos hacerlo, algo difícil de explicar en el caso de una compañía que realice miles de vuelos diarios por todos los continentes sin distinción de fechas y que, en cualq