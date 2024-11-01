edición general
Hungría tacha de "escándalo" la sentencia polaca a favor de un sospechoso del ataque al Nord Stream

"Según Polonia, si no te gusta una infraestructura en Europa, puedes volarla por los aires. Con esta decisión, han dado un permiso tácito para la comisión de atentados terroristas en Europa. Polonia no solo ha liberado, sino que celebra a un terrorista: en esto se ha convertido el Estado de Derecho europeo", ha denunciado. www.meneame.net/story/tusk-dice-extraditar-acusado-sabotear-nord-strea

| etiquetas: nordstream , hungría , rusia , alemania , polonia , extraditacion , ataque
6 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Agamenón y su porquero.

Y mira que da grima el gobierno húngaro.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 a mi todo lo de esta serie me encanta :popcorn:
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
#2 A mi me gustó mucho el capítulo sobre los 1300 marineros franceses muertos en Mazalquivir.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Y el Polaco no se queda atras
suppiluliuma #5 suppiluliuma
Resumen de este envío: bombardear las fábricas de petróleo sintético de la Alemania nazi fue un acto de terrorismo.
Gry #6 Gry
#5 Lo que haga falta con tal de dejar a Alemania sin combustibles. :-D

Y luego nos quejamos de que son wokes por cerrar las nucleares e invertir en energías renovables.
