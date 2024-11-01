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Hungría pide a la UE que levante las sanciones petroleras rusas después de que Estados Unidos aliviara las restricciones. Reacciones [ENG]

Hungría pide a la UE que levante las sanciones petroleras rusas después de que Estados Unidos aliviara las restricciones. Reacciones [ENG]

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha pedido a la UE que suspenda las sanciones que afectan al petróleo ruso, argumentando que mantener las restricciones podría hacer subir los precios del combustible en toda Europa mientras EEUU alivia temporalmente sus propias medidas. La UE, sin embargo, criticó la medida estadounidense como “decisión unilateral”, dijo Anadolu. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, citado en el informe, lo calificó de “muy preocupante”.

| etiquetas: hungría , rusia , petróleo , sanciones , eeuu , guerra
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5 comentarios
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manuelpepito #2 manuelpepito
O dicho de otro modo, que dejemos de hacer el gilipollas
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#3 MenéameApesta
Lo del tonto y la linde.
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#4 j3j3j3j3 *
por fin una cosa coherente por parte del tontaina de Orban , Urban o como demonios se escribe
para ser exactos creo que es la segunda , la primera fue no a la deuda con Ukrania
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#1 Tronchador.
Me interesa mucho conocer la opinión de ciertos usuarios especialmente contrarios a Rusia.
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Pertinax #5 Pertinax *
#1 No hay mucho que esperar más que lo lógico. Orbán depende de Rusia, es claramente proputin, extremoderechista, populista hasta la náusea, antieuropeo, furibundo homófobo, que tiene a la mayoría de los medios de comunicación a su servicio. Hace lo que se espera de él. ¿Qué esperabas que opinásemos de este mierdaseca?
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menéame