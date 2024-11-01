Hungría pide a la UE que levante las sanciones petroleras rusas después de que Estados Unidos aliviara las restricciones. Reacciones [ENG]

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha pedido a la UE que suspenda las sanciones que afectan al petróleo ruso, argumentando que mantener las restricciones podría hacer subir los precios del combustible en toda Europa mientras EEUU alivia temporalmente sus propias medidas. La UE, sin embargo, criticó la medida estadounidense como “decisión unilateral”, dijo Anadolu. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, citado en el informe, lo calificó de “muy preocupante”.