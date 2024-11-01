edición general
Humanoide chino entra al Guinness tras caminar tres días

Un robot humanoide chino entró en el libro Guinness de los récords al completar una caminata de más de 100 km en tres días, la mayor distancia que una máquina de este tipo ha recorrido jamás. El AgiBot A2, que mide 169 centímetros, partió de la ciudad china de Suzhou la noche del 10 de noviembre, recorriendo autopistas y calles antes de llegar al histórico paseo marítimo de Bund, en Shanghái, el 13 de noviembre, según el Libro Guinness de los Récords.

powernergia #1 powernergia
Lo tenéis por 149.975,39€ con un 1% de descuento.  media
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 Con el Black Friday no esta mas barato. :troll:
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Ese robot está equipado con una función de chat, también es capaz de leer los labios.
azathothruna #5 azathothruna
La tactica militar china mas efectiva en su historia ha sido la Zerg Rush.
Con la robotica e IA, de verdad creen los colonizadores que pueden ganar, no solo en Taiwan?
El_Tio_Istvan #2 El_Tio_Istvan
Mmmmh... "Androide chino" bien.

"Humanoide chino" racismo.

Siendo DW no tengo claro que no ha sido un error. :troll:

(DW es un medio financiado por el gobierno Alemán)
powernergia #3 powernergia
Teniendo en cuenta que tendrá una autónomia andando de tal vez 2 h. (Siendo optimistas), y que no creo que vaya a más de 5 kms/h, lo habrán tenido que recargar unas 10 o 12 veces.
Gry #4 Gry
#3 Puede ir arrastrando un generador de gasolina. ^_^
#6 Abril_2025 *
Leo en Reddit que la batería dura entre 1,4 y 2 horas, pero no encuentro fuentes :-S


#3 Le cambiaron la batería, no lo recargan.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#3 Segun ponen va hasta 7Km hora
