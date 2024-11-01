edición general
La humanidad asume que tras la publicación de los archivos Epstein tendrá que empezar a ver con otros ojos la pederastia porque así es nuestra vida ahora

La publicación de los archivos del empresario financiero de Nueva York Jeffrey Epstein han puesto en evidencia una realidad y es que 2026 es el año en el que empieza a ser disculpable la pederastia y el tráfico de personas, que ya no serán visto como los crímenes más ignominiosos posibles sino como actividades simplemente “controvertidas”.

MiguelDeUnamano
Aunque la resignificación de los crímenes más atroces posibles está siendo muy apresurada, los expertos (psicólogos, antropólogos e historiadores) consultados por El Mundo Today coinciden en señalar que el proceso de cambio no será complejo para una humanidad que se ha acostumbrado en los últimos tiempos a a concebir el genocidio como una operación inmobiliaria 100% OK.

Sería para reír si no fuese cierto.
laruladelnorte
#3 ¡Coño! te acabo de leer. :shit:
laruladelnorte
Aunque la resignificación de los crímenes más atroces posibles está siendo muy apresurada, los expertos (psicólogos, antropólogos e historiadores) consultados por El Mundo Today coinciden en señalar que el proceso de cambio no será complejo para una humanidad que se ha acostumbrado en los últimos tiempos a a concebir el genocidio como una operación inmobiliaria 100% OK.

No me rio porque es verdad. :'(
NPCMeneaMePersigue
Ya saltó el ejercito de bots del mossad a decirnos que los conspiracionistas tenían razón

Como si la izquierda no llevase décadas diciendo que los ricos son el mal
Equidislate
El mundo today, más objetivo que la mayoría de los medios actuales, y además gracioso.
sliana
La pederastia, el genocidio, la evasión fiscal... Pero solo si tienes dinero o poder político en la derecha.
Rogue
Para muchos, si los delitos los comete X, son menos delitos.
VFR
#2 Mata a un hombre y serás un asesino. Mata a millones y serás un conquistador. Mátalos a todos y serás un dios
MoñecoTeDrapo
Es otro retorno a la cultura grecorromana, pero mal.
