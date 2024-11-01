Hugo Chávez ya sabía lo que iba a pasar con Trump y lo explicó en un vídeo  

Hugo Chávez lo advirtió hace años, y ahora estamos viendo cómo todo lo que dijo se está cumpliendo punto por punto. En este video vamos a ver cómo Trump está reconociendo abiertamente que el bloqueo contra Venezuela tiene un objetivo muy claro: quedarse con el petróleo venezolano. Chávez explicó que Estados Unidos iba a ir directamente a por el petróleo, y ahora tenemos a Trump diciendo exactamente eso, sin ningún tipo de vergüenza. "Es un bloqueo lo que hacemos contra Venezuela", admite Trump. "No vamos a llamarlo sanciones, es un bloqueo".
El saqueo, el bloqueo, las mentiras sobre "ayuda humanitaria"... todo estaba en los discursos de Chávez. Y ahora, años después, Estados Unidos lo está admitiendo sin ningún tipo de pudor.
