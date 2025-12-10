·
La hucha de las pensiones alcanza 14.000 millones de euros en 2025, máximos desde 2017
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como 'hucha de las pensiones', cerrará este año por encima de 14.000 millones de euros acumulados, el nivel más alto desde diciembre de 2017.
etiquetas
seguridad social
hucha pensiones
actualidad
18 comentarios
+ valorados
#2
MiguelDeUnamano
A la espera de que la mongolada le dé el gobierno al PP y Vox y comience el saqueo.
17
K
161
#12
SantanaS
#2
ya están salibando
3
K
33
#4
Atusateelpelo
No pasa nada. Ya llegan el PP y Vox en un par de años a saquearla como es su costumbre.
+60kM saquearon la ultima vez que estuvo bien rellenita.
7
K
66
#3
mente_en_desarrollo
No os preocupéis, en cuanto cambie el gobierno, como la vez anterior, pronto será algo de lo que no tengáis que preocuparos.
5
K
49
#5
Torrezzno
*
¿No decian que no existia esa hucha?
El Fondo de Reserva está materializado en Deuda Pública española casi en su totalidad. El Comité de Gestión del Fondo decide la estrategia de inversión de dichos flujos teniendo en cuenta la situación de los mercados financieros, los criterios de inversión y la normativa vigente.
Es decir, el dinero que sacan del MEI lo invierten en deuda publica española. ¿No es esto una especie de economia circular? Usan el dinero del contribuyente para…
» ver todo el comentario
2
K
41
#6
StuartMcNight
#5
Usan el dinero del contribuyente para reinvertirlo en bonos del estado.... que generan intereses aumentando el dinero que el contribuyente tiene acumulado.
1
K
18
#7
Torrezzno
*
#6
pero el contribuyente no tiene nada acumulado porque las pensiónes no son un fondo de acumulacion.
0
K
20
#13
StuartMcNight
#7
Parece obvio que la hucha de las pensiones son "un fondo de acumulacion" para devolver al contribuyente en algun momento futuro donde sea necesario complementar los pagos. Y de hecho... de todo el sistema de pensiones actual... crear una hucha es la unica cosa que podria beneficiar a los contribuyentes actuales en un futuro. El resto de sus contribuciones no las veran en ningun caso.
3
K
39
#8
Marisadoro
#5
¡El estado es insostenible!
0
K
17
#11
Torrezzno
*
#8
Yo no digo eso. Digo que ese fondo tendria sentido como tal si no estuviese invertido en bonos españoles sino en bonos de otros paises. No estoy diciendo ninguna locura creo yo. Al estar invertido en bonos españoles es como mover los números de un lado al otro de un libro contable. El fondo soberano Noruego por ejemplo tienen posiciones en muchisimos sectores fuera de Noruega.
0
K
20
#16
StuartMcNight
#11
Digo que ese fondo tendria sentido como tal si no estuviese invertido en bonos españoles sino en bonos de otros paises.
Cual es la diferencia entre invertirlo en bonos alemanes en lugar de españoles?
El fondo soberano Noruego no tiene ni el mismo proposito ni la misma financiacion.
0
K
11
#17
Torrezzno
#16
Pues es obvio. Si se invierte en bonos españoles el Estado se presta dinero a sí mismo, el Tesoro tiene una deuda y los intereses se pagan dentro del mismo estado.
Si se invierte en digamos bonos alemanes España presta dinero a Alemania, Alemania paga intereses a España -> entra dinero desde el exterior.
La diferencia es una deuda interna frente a un activo
0
K
20
#18
skaworld
#17
Si no compramos bonos Españoles y los compramos alemanes... y los alemanes compran bonos españoles...
¿El dinero luego nos lo pagan los alemanes y nosotros se lo devolvemos?
La gracia creo que es que los superhabit de una parte cubren los deficits de otra y nuestra deuda total externa baja
0
K
11
#14
wai
#5
Sería suma cero si los que pagan impuestos fueran los mismos que reciben las pensiones.
Pero no.
0
K
10
#10
Unregistered
*
La realidad es que la SS continúa siendo deficitaria y sigue funcionando solo por las aportaciones de los PGE, que a su vez es deficitario y se financia emitiendo más y más deuda. Noticia de octubre:
El Estado inyecta
40.000 millones
extra de los impuestos para poder pagar las pensiones. El aporte al sistema ya supone el 25% de los ingresos (...) por cada cuatro euros que se abonan en pensiones, las cotizaciones solo aportan tres euros.
Y cada año que pasa, el agujero es mayor.…
» ver todo el comentario
2
K
24
#1
StuartMcNight
*
#0
mirate las etiquetas que has escrito "segiridad social"
Arreglado
1
K
22
#9
jaramero
Las pensiones son sostenibles cuando se revalorizan los salarios, así de fácil.
Hay que hacer políticas que bonifiquen las rentas de trabajo por encima de las de capital.
Los rentistas deberían pagar seguridad social para dejar de ser simples parásitos del sistema.
1
K
17
#15
wai
#9
Las manos muertas que decía Adam Smith. Tristemente se hicieron famosas las otras manos, las invisibles.
0
K
10
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
