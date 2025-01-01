edición general
Detienen varias horas al guionista Paul Laverty, acusado de terrorismo por su apoyo a la organización Palestine Action

El guionista, marido de Icíar Bollaín y autor habitual de los guiones de las películas de Ken Loach, tendrá que ir a juicio el 18 de septiembre.

Meneanauta #3 Meneanauta
#0 Titular corregido
kintxo #4 kintxo
Terrorismo por llevar una camiseta. Lo que hay que oír... Los terroristas son los estados que apoyan el genocidio o que miran para otro lado
Kantinero #1 Kantinero *
joder #0 que poco te lo has currado, rectifica ese titular y mete la entradilla, ni que fueras novato
ehizabai #2 ehizabai
Calzador evidente, y asumo lo que haga falta, pero, ¿Qué dirá Iciar Bollain de las pelis de Ken Loach sobre el IRA? ¿Habrá visto Ken Loach lo que hace Bollain?
Dudas que me surgen al ver que esos dos se conocen.
Con el tema de la noticia, lo de siempre: terroristas siempre son los otros, y lo mismo que define a este señor que a Sendero Luminoso y Osama Bin Laden.
Una palabra que define más al que la usa que a lo que designa.
