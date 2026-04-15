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Los hoteles de Estados Unidos rebajan los precios ante la decepcionante demanda por la Copa Mundial

Los hoteles de Estados Unidos rebajan los precios ante la decepcionante demanda por la Copa Mundial

Los hoteles estadounidenses están rebajando drásticamente los precios de las habitaciones durante la Copa Mundial de Fútbol de este verano

| etiquetas: mundial , estados unidos , hoteles , rebaja , precio
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Butters #2 Butters
para que el ICE se plante en la puerta y te enchirone cuando salgas. Que esos primero te encierran y luego patalea para que te saquen. Gracias, pero no, gracias
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Herumel #1 Herumel
Cuando vean los estadios vacíos, aun con las entradas semigratis, a Ceferín le va a dar un apechusque, y los que pagan el cotarro lo vana correr a gorrazos.

A todo esto, que el ganador vaya haciéndose la idea no va a tener la copa, se la va a quedar Trump.
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placeres #6 placeres
#1 No veremos estadios vacíos (aunque sí asientos vacíos en ciertos partidos), definitivamente hay suficiente interés para asistir a pesar de todo, pero es que los hoteles y organizadores pensaban que las calles se iban a llenar de turistas que durante una semana casi se limitarían a ver el exterior de los estadios y las videopantallas de otras selecciones.

La gran parte de las entradas ya están colocadas, se supone que la reventa-compromisos comerciales tenían el grueso de las entradas.…   » ver todo el comentario
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OrialCon_Darkness #10 OrialCon_Darkness
#1 la fifa hace años que obliga a los estadios parecer que están llenos, que el estadio está medio vacío? No pasa nada, se mueve a la gente del lado del banquillo a otros lugares y listo, porque ese lado del estadio no va a ser enfocado y no pasa nada si está casi vacío.
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#3 j3j3j3j3
No entiendo por qué la gente gasta en hoteles cuando el ICE te ofrece alojamiento con 'todo incluido'. Es cierto que el servicio de habitaciones incluye una recolocación de órganos mediante terapia de impacto manual, pero hay que saber apreciar los beneficios colaterales
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eaglesight1 #5 eaglesight1
La subida de precios ha sido brutal, aunque los bajen seguirán siendo superiores a los normales.
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Variable #4 Variable
Me da cero pena. Allá que apechusquen con su puñetera Gestapo
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smilo #7 smilo
Ojalá se den un batacazo monumental y no vaya nadie a ver los partidos.
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#9 Forestalx
Han convertido los partidos en un espectáculo solo para muy ricos. Y no hay tantos como para llenar los estados. Entre deporte y negocio han tenido muy clara la elección.
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loborojo #11 loborojo
Premio FIFA de economía para infantino
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Fran_Ramos #8 Fran_Ramos
No iría ni gratis... paso que me metan en un campo de concentración.
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menéame