Los hoteleros de Mallorca condenan el no a la guerra de Oriente próximo de Pedro Sánchez

Los hoteleros de Mallorca condenan el no a la guerra de Oriente próximo de Pedro Sánchez

La FEHM defiende que España se posiciona junto a sus socios europeos y está a la espera de ver cómo impactará la crisis en la temporada turística

YoSoyTuPadre
Espero que les repartan armas y uniformes para ir voluntarios a luchar al Golfo a primera línea, o la cosa es que vaya los hijos de otros?
Piscardo_Morao
#2 La cosa va de que los ricos manda a los hijos de los pobres a la guerra, es una tradición milenaria.
Suleiman
Desde cuándo ha importado lo que digan estos tipos en la política internacional? Pero estamos locos? Ahora unos tipejos que manejan hoteles tienen que dictar el rumbo del país?
CharlesBrowson
Viendo como está mallorca y en gran culpa por este gremio paleto...
RecórtateTú
Iros a Alemania o a Oriente Próximo directamente, a luchar la guerra vosotros mismos. Más puestos de trabajo para el resto de españoles y más casas vacías en Baleares, que la cosa pinta mal.
markspitz
Titular alternativo: "Los hoteleros de Mallorca reclaman un SI A LA GUERRA"
guuilesmiz
Y que nos importan los hoteleros de Mallorca a nosotros ciudadanos de España. NO A LA GUERRA, por supuesto
neuron
Absolutamente IRRELEVANTE! (lo que digan los hoteleros)
