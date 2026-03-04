·
7
meneos
18
clics
Los hoteleros de Mallorca condenan el no a la guerra de Oriente próximo de Pedro Sánchez
La FEHM defiende que España se posiciona junto a sus socios europeos y está a la espera de ver cómo impactará la crisis en la temporada turística
|
etiquetas
:
hoteleros
,
guerra
,
condenan
,
lloran
,
pedro sánchez
#2
YoSoyTuPadre
*
Espero que les repartan armas y uniformes para ir voluntarios a luchar al Golfo a primera línea, o la cosa es que vaya los hijos de otros?
8
K
124
#8
Piscardo_Morao
#2
La cosa va de que los ricos manda a los hijos de los pobres a la guerra, es una tradición milenaria.
0
K
9
#3
Suleiman
*
Desde cuándo ha importado lo que digan estos tipos en la política internacional? Pero estamos locos? Ahora unos tipejos que manejan hoteles tienen que dictar el rumbo del país?
4
K
61
#1
CharlesBrowson
Viendo como está mallorca y en gran culpa por este gremio paleto...
2
K
30
#6
RecórtateTú
Iros a Alemania o a Oriente Próximo directamente, a luchar la guerra vosotros mismos. Más puestos de trabajo para el resto de españoles y más casas vacías en Baleares, que la cosa pinta mal.
1
K
27
#4
markspitz
Titular alternativo: "Los hoteleros de Mallorca reclaman un SI A LA GUERRA"
1
K
24
#5
guuilesmiz
Y que nos importan los hoteleros de Mallorca a nosotros ciudadanos de España. NO A LA GUERRA, por supuesto
1
K
19
#7
neuron
Absolutamente IRRELEVANTE! (lo que digan los hoteleros)
0
K
9
