El homenaje de Isabel Díaz Ayuso a Hernán Cortés sacude la política de Ciudad de México

La presidenta de Madrid protagoniza un acto a favor del conquistador con la alcaldesa de la Cuauhtémoc, del PAN. En el partido oficialista la tildan de “fascista” y la Arquidiócesis se desmarca del evento, previsto inicialmente en la catedral
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We the Hispanos y la Sra. Ayuso comandando.
La conquista rosa de Zunzunegui ... no tanto ni tan calvo. Ni leyenda negra, ni rosa. Se hicieron cosas muy modernas .. y animaladas del quince. Y si en la Península los trabajaores estaban en la mierda, que nadie diga que en América los indígenas estaban en Jauja.
Familia, orden y valores tradicionales. Religión, neoliberalismo y políticos de extrema derecha. Esta combinación de conceptos siempre ha estado presente en el ecosistema de la derecha reaccionaria.