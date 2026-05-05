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El homenaje de Isabel Díaz Ayuso a Hernán Cortés sacude la política de Ciudad de México

La presidenta de Madrid protagoniza un acto a favor del conquistador con la alcaldesa de la Cuauhtémoc, del PAN. En el partido oficialista la tildan de “fascista” y la Arquidiócesis se desmarca del evento, previsto inicialmente en la catedral

| etiquetas: ayuso , méxico , hernán cortés
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
ipanies #1 ipanies
Lo normal, es insultante pase por donde pase porque ella misma es un insulto.
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#2 Emotivo *
La reconquista de América a empezado.
We the Hispanos y la Sra. Ayuso comandando.
2 K 25
wata #4 wata
#2 Más bien la conquista de España por parte de los evangélicos.
3 K 41
#7 tyrrelco
#4 La loca de la presidenta que tenemos en Madrid les pone la alfombra roja...
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hakcer_dislexico #3 hakcer_dislexico
Joder, la mongola esta en modo demo-presidenta del gobierno.
1 K 20
#13 chavi
Que bien empleados esos 300000 euros de todos para promocionar las relaciones con Mexico!!
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#14 silzul
Lo que está claro, es que quien tiene que pedir perdón son los descendientes de los españoles que fueron allí, se quedaron y tuvieron descendencia.
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#11 jjmf
En México tienen un grave problema con conocer su historia. Hay varios videos de un historiador mexicano.
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HeilHynkel #12 HeilHynkel
#11

La conquista rosa de Zunzunegui ... no tanto ni tan calvo. Ni leyenda negra, ni rosa. Se hicieron cosas muy modernas .. y animaladas del quince. Y si en la Península los trabajaores estaban en la mierda, que nadie diga que en América los indígenas estaban en Jauja.
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#5 Emotivo
Está vez en lugar de tomar tierra en La Española lo hace en México.
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#6 Emotivo *
# 4 ¿a quien adoran los evangélicos?.
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ipanies #8 ipanies
#6 A los evangelios?!?!
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Cehona #9 Cehona
#6 Son cristo fascistas.
Familia, orden y valores tradicionales. Religión, neoliberalismo y políticos de extrema derecha. Esta combinación de conceptos siempre ha estado presente en el ecosistema de la derecha reaccionaria.  media
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Noeschachi #10 Noeschachi
#6 Al demonio que produjo la biblia de Scofield
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menéame