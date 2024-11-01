Los hombres con los que se enrolla Vito Quiles

Uno no tiene derecho a esconderse por miedo. Uno tiene derecho a vivir sin miedo. Pero cuando tu miedo no es tal y es una conformidad con los modos y maneras del opresor, aludir al armario, como dispositivo de supervivencia, es un insulto. Fue el tiempo, las lecturas y el conocimiento lo que acabaron dándome una respuesta: no hay armario posible que esconda la indignidad de quienes, desde su parcela de poder, alimentan la represión contra las personas LGTBIQ+ o toleran las agresiones y discriminaciones cuando vienen de quien les paga.
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Como sociedad tenemos la obligación de conseguir que la gente se pueda mostrar y expresar con libertad, pero como individuos debemos tener la libertad de mostrarnos como queramos.
Sólo van a decir "nooooo, putos rojoooooos, no podéis decir esas cosaaaas" y ya.
Vito quiles es un desgraciado y le deberían empapelar por acoso, pero el mensaje de Sarah no es inocente y lo hizo con cierta intención, defender otra cosa me parece defender solamente por ideología.