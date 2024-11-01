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Los hombres con los que se enrolla Vito Quiles

Los hombres con los que se enrolla Vito Quiles

Uno no tiene derecho a esconderse por miedo. Uno tiene derecho a vivir sin miedo. Pero cuando tu miedo no es tal y es una conformidad con los modos y maneras del opresor, aludir al armario, como dispositivo de supervivencia, es un insulto. Fue el tiempo, las lecturas y el conocimiento lo que acabaron dándome una respuesta: no hay armario posible que esconda la indignidad de quienes, desde su parcela de poder, alimentan la represión contra las personas LGTBIQ+ o toleran las agresiones y discriminaciones cuando vienen de quien les paga.

| etiquetas: vito quiles , insulto , armario , homosexual
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14 comentarios
19 4 0 K 257 actualidad
lonnegan #1 lonnegan
Ya decía yo que miraba con ojitos golosos a Rufián...
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strike5000 #4 strike5000
Uno tiene derecho a vivir sin miedo, totalmente de acuerdo, pero también uno tiene derecho a vivir como le dé la gana, sin que nadie le imponga si debe hacer públicas sus intimidades o no. Si alguien elige ocultar su orientación sexual, sea por los motivos que sea, es su derecho. Es su vida, su intimidad, su decisión.

Como sociedad tenemos la obligación de conseguir que la gente se pueda mostrar y expresar con libertad, pero como individuos debemos tener la libertad de mostrarnos como queramos.
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tul #10 tul
#5 lo que merecia
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radon2 #11 radon2
No sé si es homosexual y personalmente me resulta irrelevante , pero creo que a sus seguidores sí que les importa.
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Mesopotámico #2 Mesopotámico
no se puede ser nazi y maricon?
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woody_alien #3 woody_alien
#2 ¡Y tanto!  media
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cabobronson #5 cabobronson
#3 no acabó muy bien
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manzitor #7 manzitor
#2 Igual a la testosterona de la ultra derecha le encaja regular
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devilinside #9 devilinside
#2 El clásico mariconazi
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#14 Poligrafo
#2 El tio Paco patinaba un pelin...
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Andreham #12 Andreham
Es una pena porque para el fascio y los demás burros no les va a valer que se ataque a uno de los suyos exactamente igual que hacen ellos para darse cuenta de lo malo que es atacar.

Sólo van a decir "nooooo, putos rojoooooos, no podéis decir esas cosaaaas" y ya.
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hazardum #6 hazardum
El debate es un poco absurdo, el columnista tiene razón en que la orientación sexual no debería ser nada relevante, ni ningún secreto ni nada parecido, que mas da. Pero eso es en un mundo lógico, en el que por desgracia no estamos, y obviamente Sarah dejo ese mensaje con una intención no inocente, porque esa información en los mundos donde se mueve Vito si tiene relevancia.

Vito quiles es un desgraciado y le deberían empapelar por acoso, pero el mensaje de Sarah no es inocente y lo hizo con cierta intención, defender otra cosa me parece defender solamente por ideología.
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Lenari #8 Lenari
Resumen: lo de Santaolalla es "homofobia buena".
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#13 Review
#8 No sé si fue homofobia la verdad, pero no le ha ido nada mal que se destape su sexualidad ya que a él le gusta compartir datos de los demás (sean ciertos o no) para perjudicarles en sus entornos. Quid pro quo
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menéame