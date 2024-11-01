·
Hombres que crean novias con IA para abusar de ellas: la violencia machista digital expande sus límites
OpenAI ha anunciado que tiene pensado levantar las restricciones sobre contenido erótico para usuarios adultos verificados.
#1
pensacola
*
violencia machista digital, o cuando alguien pierde el contacto con la realidad...
2
K
42
#4
Cabre13
#1
Me sorprende que saques una conclusión tan simple y superficial del artículo que has meneado, casi parece que no lo has leído y que solo lo traes para generar bromitas por el titular.
1
K
23
#10
frg
#4
Mira, he sacado casi la misma conclusión. El abuso de un "objeto digital" es como el abuso de una muñeca inchable. Pueden denotar paoblemas afectivos, incluso paoblemas graves que requieran ayuda, pero no dañan a nadie.
Cuando leo "violación digital" veo que se atribuye un problema a un hecho inocuo en cuanto a daños a personas. Llámame loco, pero tratar los problemas afectivos y mentales de personas atribuyendo realidades atributos inexistentes sobre el software me parece una estupidez, y un error.
0
K
12
#12
Doisneau
#1
Si te refieres a publico.es, si.
0
K
12
#3
Atusateelpelo
Que digo yo que sera mejor eso a que agredan a mujeres de carne y hueso...
1
K
19
#5
Cincocuatrotres
*
#3
al final será como una fantasía herotica que muchos hombres y mujeres tienen. Eso sí anunciada.
0
K
8
#6
Suleiman
#3
El problema es que ese es el siguiente paso...
1
K
18
#9
Atusateelpelo
#6
¿Entonces los que ven porno luego salen a la calle a violar mujeres follandoselas 1 hora seguida sin descanso? Claro claro...
Dejad de comprar lo que os venden y usad un poco la cabecita, anda...
0
K
11
#11
Lusco2
*
#6
Como bebedor me resisto a creer que el siguiente paso es el alcoholismo crónico, pero reconozco que he desarrollado tolerancia y algo de dependencia, en mi caso de forma lenta y lo puedo superar Eso de violencia virtual puede ser una toxicomania y cada vez necesita más estímulo, al mismo tiempo pienso que no se debe intervenir y que cada cual reflexione y busque ayuda
0
K
6
#8
Guanarteme
Pero no los llames INCELS que se ponen de un ofendidito que pa qué...
0
K
13
#2
nopolar
No han visto WestWorld
1
K
11
#7
vilgeits
Tendrán su merecido cuando llegue la revolucion de las robotas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
Cuando leo "violación digital" veo que se atribuye un problema a un hecho inocuo en cuanto a daños a personas. Llámame loco, pero tratar los problemas afectivos y mentales de personas atribuyendo realidades atributos inexistentes sobre el software me parece una estupidez, y un error.
Dejad de comprar lo que os venden y usad un poco la cabecita, anda...