Un hombre mata a su mujer apuñalándola en el cuello y se suicida tirándose al vacío desde la azotea en Madrid

Final de fin de semana trágico en Madrid. Un hombre de 44 años ha matado a su mujer, de 45, apuñalándola en el cuello y después se ha tirado desde la azotea del edificio donde vivían este domingo por la noche. El matrimonio estaba en vías de separación y tenían dos hijas menores de edad que no estaban en el piso en el momento de los hechos.