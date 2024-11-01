Un hombre mata a su mujer apuñalándola en el cuello y se suicida tirándose al vacío desde la azotea en Madrid

Final de fin de semana trágico en Madrid. Un hombre de 44 años ha matado a su mujer, de 45, apuñalándola en el cuello y después se ha tirado desde la azotea del edificio donde vivían este domingo por la noche. El matrimonio estaba en vías de separación y tenían dos hijas menores de edad que no estaban en el piso en el momento de los hechos.
| etiquetas: violencia de genero , apuñalamiento , suicidio , madrid
Que entre tus posibilidades no hayas incluido los malos tratos para divorciarse ya indica bastante por donde van tus simpatías, que sin duda son con el asesino, eh pillín?
En lugar de decir que "es culpa del machismo y la masculinidad tóxica" y terminar ahí la investigación, igual habría que intentar averiguar las causas que han llevado a alguien a hacer tal barbaridad y mirar de ponerles remedio.
Si se hubiese prestado apoyo y una salida a esa persona en una situación que seguro que era horrible, igual no habría pasado este desastre para todos.
Qué pena.
Algo qué decirnos de tu pasado para saber el origen de dichas acciones de defensa de asesinos y violadores?
Esperamos que por el bien de las mujeres salgas bastante poco de casa.
Bueno, víctima de una denúncia falsa de esas que no existen.
" Esperamos que por el bien de las mujeres salgas bastante poco de casa. " ¿por?
No sabemos qué le habrá pasado a ese hombre para obrar así, puede que no fuese machista, pero también puede que fuese algo peor. Lo que es seguro es que esa pobre mujer no se merecía acabar de esa manera.
No tengo ni idea de qué situación debía ser, pero la gente no mata y se suicida por que se ha levantado con el pie izquierdo.
a tenido que pasar algo gordo como para contemplar esa salida.
Propongo que, antes de llegar a una situación así, igual se podría ver qué hacer para que no se llegue a esa situación y que no pasen estas cosas.
A alguien que está dispuesto a matar y tirarse de una azotea después, dudo mucho que un punto morado o una condena de cárcel lo vayan a disuadir. A lo mejor con otro enfoque se podría haber evitado.
Veamos.
Si le hubieran prestado apoyo y una salida a los terroristas que asesinaban niños en las casas cuartel de ETA, cuya situación seguro que era horrible, igual no habrían asesinado y sembrado el terror durante años. Estaban en una situación límite.
¡Oye, qué fácil!
Probaré otra vez.
Si le hubieran prestado apoyo y una salida a los cincuenta y un violadores condenados en el juicio de la señora Pelicot, que seguro estaban en una situación horrible, igual no hubieran abusado sexualmente de una mujer inconsciente. Estaban en una situación límite.
¡Guau, es genial!
Y la iglesia católica creo que también fue así.
Vaya manera de acabar con 2 vidas y destrozar otras 2... máximo apoyo a las chicas
Esto por desgracia lleva pasando toda la vida.
O al menos dejarlas a ellas en paz y llevarte puesto a los hijos de puta que aún te blanquean.
Con el objetivo de poder enfocar las necesidades propias de la prevención.
