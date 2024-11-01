edición general
Un hombre mata a su mujer apuñalándola en el cuello y se suicida tirándose al vacío desde la azotea en Madrid

Final de fin de semana trágico en Madrid. Un hombre de 44 años ha matado a su mujer, de 45, apuñalándola en el cuello y después se ha tirado desde la azotea del edificio donde vivían este domingo por la noche. El matrimonio estaba en vías de separación y tenían dos hijas menores de edad que no estaban en el piso en el momento de los hechos.

Ratoncolorao #13 Ratoncolorao
#10 Ah bueno, entonces eso justificaría que la apuñalara en el cuello, no sé como no he caído en la cuenta...
Que entre tus posibilidades no hayas incluido los malos tratos para divorciarse ya indica bastante por donde van tus simpatías, que sin duda son con el asesino, eh pillín?
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#13 ¿jutificar de justicia? No... Pero quizás deberían analizarse las causas y no decir que todo es machismo y que la mató por ser mujer. Que también puede ser lo que tú dices eh? que se quisiera divorciar por maltrato. La cosa estaría en analizarlo. Pero ya se ve por donde van tus simpaties pilline...
#26 MADMax2
#17 Seguro que este también era machismo :-P , porque hembrismo no va a ser ¿no? :roll:

www.meneame.net/story/apunalamiento-pescaderia-destapa-convivencia-rot
DrEvil #4 DrEvil
No creo que nadie se decida por el asesinato y el suicidio sin antes llegar a una situación límite.

En lugar de decir que "es culpa del machismo y la masculinidad tóxica" y terminar ahí la investigación, igual habría que intentar averiguar las causas que han llevado a alguien a hacer tal barbaridad y mirar de ponerles remedio.

Si se hubiese prestado apoyo y una salida a esa persona en una situación que seguro que era horrible, igual no habría pasado este desastre para todos.

Qué pena.
#6 vGeeSiz
#4 cuidado con lo que dices, que me huele a extrema derecha xD
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
#4 Estaban en trámites de separación...¿Ese era el límite que nombras?
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#7 #4 divorcio amistoso o de los de me lo quedo todo o te denuncio en falso y te vas a la cárcel?
valandildeandunie #18 valandildeandunie
#10 Otra vez defendiendo a asesinos y violadores.

Algo qué decirnos de tu pasado para saber el origen de dichas acciones de defensa de asesinos y violadores?

Esperamos que por el bien de las mujeres salgas bastante poco de casa.
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
#18 ¿Asesinos y violadores?

Bueno, víctima de una denúncia falsa de esas que no existen.

" Esperamos que por el bien de las mujeres salgas bastante poco de casa. " ¿por?
SerVicius #27 SerVicius
#10 Vomitivo, semejante arcada me ha dado leerte.
paumal #9 paumal
#4 podrías poner algún ejemplo de lo que llamas situaciones límites? Particularmente de edad tan límites con las que puedes tomar la decisión de asesinar a una mujer de la que te estás separando y luego suicidarte dejando dos menores atrás. Porque por más que pienso, no se me ocurre ninguna, la verdad.
DayOfTheTentacle #25 DayOfTheTentacle
#9 Pues que te ponga cuernos, te diga que se divorcia pero que se queda la casa y le pagues una pensión y si no te denuncia en falso y te jode la vida. Un de perdidos al rio.
#28 MADMax2
#9 puede ser que ella sea una maltratadora psicológica y no quiera que los niños sean constantemente maltratados y que salgan tarados.
powernergia #11 powernergia
#4 Se ha visto obligado el hombre, pobre.
DrEvil #12 DrEvil
#11 No, tenía la tarde libre y aprovechó...
magnifiqus #14 magnifiqus
#4 Mira, lo de que "todo es machismo" se nos ha ido de las manos, vale, lo puedo compartir. Pero en una situación así es muy feo mostrar más empatía con el asesino que con la víctima.

No sabemos qué le habrá pasado a ese hombre para obrar así, puede que no fuese machista, pero también puede que fuese algo peor. Lo que es seguro es que esa pobre mujer no se merecía acabar de esa manera.
DrEvil #21 DrEvil
#14 Claro que está mal que maten a nadie. De hecho lo que propongo es que se evite.
No tengo ni idea de qué situación debía ser, pero la gente no mata y se suicida por que se ha levantado con el pie izquierdo.
a tenido que pasar algo gordo como para contemplar esa salida.

Propongo que, antes de llegar a una situación así, igual se podría ver qué hacer para que no se llegue a esa situación y que no pasen estas cosas.

A alguien que está dispuesto a matar y tirarse de una azotea después, dudo mucho que un punto morado o una condena de cárcel lo vayan a disuadir. A lo mejor con otro enfoque se podría haber evitado.
Chinchorro #16 Chinchorro *
#4

Veamos.

Si le hubieran prestado apoyo y una salida a los terroristas que asesinaban niños en las casas cuartel de ETA, cuya situación seguro que era horrible, igual no habrían asesinado y sembrado el terror durante años. Estaban en una situación límite.


¡Oye, qué fácil!
Probaré otra vez.

Si le hubieran prestado apoyo y una salida a los cincuenta y un violadores condenados en el juicio de la señora Pelicot, que seguro estaban en una situación horrible, igual no hubieran abusado sexualmente de una mujer inconsciente. Estaban en una situación límite.

¡Guau, es genial!
DrEvil #23 DrEvil *
#16 Así se fundó Bildu, sí Señor. Y así terminó ETA.
Chinchorro #24 Chinchorro
#23 claro que si! Y el nazismo también.
Y la iglesia católica creo que también fue así.
#3 vGeeSiz
tenían dos hijas menores de edad que no estaban en el piso en el momento de los hechos...

Vaya manera de acabar con 2 vidas y destrozar otras 2... máximo apoyo a las chicas
eaglesight1 #1 eaglesight1
¿Qué le está pasando a nuestra sociedad?, estoy alucinando, todos los días noticias de violencia de todo tipo.
Benzo #8 Benzo
#1 ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad?

Esto por desgracia lleva pasando toda la vida.
elTieso #19 elTieso
#1 Yo tengo una teoría, y me puedo equivocar, hemos normalizado la violencia en internet vía redes sociales, era cuestión de tiempo que esa forma de actuar violenta se manifestara en la vida real. Este parece el típico caso de un tipo poco habituado a contener sus reacciones.
magnifiqus #20 magnifiqus
#1 También cabe la posibilidad de que lo único que haya cambiado sea la visibilidad de este tipo de noticias. Lo digo como suposición, no tengo la certeza, aunque sí la sospecha.
#2 k3ym4n
Pues podría haberse tirado antes . Que ganas de hacer daño
valandildeandunie #15 valandildeandunie
Era al revés, hijo de.

O al menos dejarlas a ellas en paz y llevarte puesto a los hijos de puta que aún te blanquean.
