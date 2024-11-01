edición general
Hombre fingió su muerte para ver cuántas personas iban a su funeral

En la tranquila aldea de Konchi, en el distrito de Gaya, India, la línea que separa la vida de la muerte se desdibujó por unas horas cuando Mohan Lal, un exoficial de la Fuerza Aérea India de 74 años, decidió fingir su propio fallecimiento. El hombre, viudo desde hace más de una década y padre de tres hijos, organizó lo que él llamó un “experimento social” con un único propósito: descubrir cuántas personas acudirían a despedirlo y cuánto cariño recibiría cuando ya no estuviera en este mundo.

sorrillo #3 sorrillo
Apuesto a que más de los que irán la próxima vez.
12 K 138
#4 surco
#3 Sin duda, a mi ya me hubiese visto el pelo
1 K 31
Ferran #5 Ferran
#3 Me recuerda a mi primer matrimonio, al que un amigo no pudo acudir.

Le tranquilicé con un: “Ya vendrás a la próxima” xD

Premonitorio, el matrimonio no duró ni 3 años :-D
0 K 13
#2 surco
Joder que estrés de tío. Fingir la muerte para querer controlar su relación con los vivos. Pobre hombre. Un infeliz eterno de libro
5 K 61
#9 PerritaPiloto
-La próxima vez que vaya a su funeral me aseguraré de que esté muerto.
-¿Comprobarás si está fingiendo si muerte?
- No me aseguraré de que esté realmente muerto.
1 K 12
Cantro #8 Cantro
¿Cómo ha podido permanecer inmóvil durante tanto tiempo? Yo tengo que darme la vuelta cada poco o me duele la espalda
0 K 10
#7 mariopg
y cómo fue el experimento???
0 K 8
#1 Tiranoc
Normal, es que si no la finge no se entera.
0 K 7
satchafunkilus #6 satchafunkilus
Lo que no entiendo es: si la familia tampoco sabia nada... Como cojones lo organizó todo para que no se dieran cuenta de que respiraba, por ejemplo, es que ni un beso ni un abrazo le dieron?
0 K 7

