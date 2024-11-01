Histórico desplome de la prima de riesgo en Argentina: "No era Milei, el mercado temía la vuelta del peronismo"

El riesgo país o prima de riesgo es un indicador que revela la confianza de los inversores (del dinero) en la solvencia de una economía para devolver sus deudas. En los últimos meses, el riesgo país se había disparado en Argentina hasta superar de forma holgada los 1.000 puntos básicos. Algunos analistas y medios aseguraban que era porque el plan Milei y sus políticas estaban perdiendo credibilidad, mientras que otros aseguraban que el miedo real era la posible vuelta del peronismo (en especial el Kirchnerismo). Tras la victoria de Javier Milei