Histórico desplome de la prima de riesgo en Argentina: "No era Milei, el mercado temía la vuelta del peronismo"

El riesgo país o prima de riesgo es un indicador que revela la confianza de los inversores (del dinero) en la solvencia de una economía para devolver sus deudas. En los últimos meses, el riesgo país se había disparado en Argentina hasta superar de forma holgada los 1.000 puntos básicos. Algunos analistas y medios aseguraban que era porque el plan Milei y sus políticas estaban perdiendo credibilidad, mientras que otros aseguraban que el miedo real era la posible vuelta del peronismo (en especial el Kirchnerismo). Tras la victoria de Javier Milei
De primero de capitalismo.
Se podía ver en la gráfica de riesgo, que se había mantenido por debajo de los 1000 puntos y empezó a subir cuando el peronismo pareció que podía ganar estas elecciones
Al final, por las razones que fuera, ganaron en las elecciones locales pero han perdido en las nacionales, y el temor fundamental era que pudieran ganar las nacionales, que era lo que disparó el índice de riesgo.
Que exista un problema no significa que el resto que son problemas obvios probados y reales dejen de serlo.
Cuando todos son problemas dudo que la solucion sea elegiuir entre unos y otros
Eso sin contar que la injerencia ejercida por USA tambien parece funcionar , lo que implica que se volvera a repetir en cada eleccion.