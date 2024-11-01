edición general
Histórico desplome de la prima de riesgo en Argentina: "No era Milei, el mercado temía la vuelta del peronismo"

El riesgo país o prima de riesgo es un indicador que revela la confianza de los inversores (del dinero) en la solvencia de una economía para devolver sus deudas. En los últimos meses, el riesgo país se había disparado en Argentina hasta superar de forma holgada los 1.000 puntos básicos. Algunos analistas y medios aseguraban que era porque el plan Milei y sus políticas estaban perdiendo credibilidad, mientras que otros aseguraban que el miedo real era la posible vuelta del peronismo (en especial el Kirchnerismo). Tras la victoria de Javier Milei

Andreham #3 Andreham
Si los mercados están contentos, los ciudadanos no van a estarlo.

De primero de capitalismo.
Barney_77 #7 Barney_77
#3 "Si los mercados están contentos, los ciudadanos no van a estarlo" De primero de incultura económica y populismo.
Quel #1 Quel
Aquí cada cuál vende su relato y habla de su libro.
:-D
Lenari #4 Lenari
Era muy obvio. Ya lo expliqué aquí
www.meneame.net/story/mercado-deja-creer-golpe-rescate-eeuu-argentina-

Se podía ver en la gráfica de riesgo, que se había mantenido por debajo de los 1000 puntos y empezó a subir cuando el peronismo pareció que podía ganar estas elecciones
argenstats.com/indicadores/riesgo-pais

Al final, por las razones que fuera, ganaron en las elecciones locales pero han perdido en las nacionales, y el temor fundamental era que pudieran ganar las nacionales, que era lo que disparó el índice de riesgo.
pepel #6 pepel
Todos quieren su trozo de tarta de 20.000 millones de inyección. Aunque en algunos casos sólo sirva para resarcir deudas anteriores.
#8 CrudaVerdad
Otra lectura para gobiernos de izquierdas en países pobres: "La fila de posibles inversionistas extranjeros será muy, muy corta"
JackNorte #2 JackNorte *
Entonces no solo tienen un problema que es Milei ,sino que gran parte del pais teme lo que vota el resto mientras los dirige alguien que roba a los minusvalidos y elimina tratamientos de cancer. Mientras se financia con dinero del narco.
Que exista un problema no significa que el resto que son problemas obvios probados y reales dejen de serlo.
Cuando todos son problemas dudo que la solucion sea elegiuir entre unos y otros
Eso sin contar que la injerencia ejercida por USA tambien parece funcionar , lo que implica que se volvera a repetir en cada eleccion.
Bhuvaya #5 Bhuvaya
Próximamente, en todos los países de la órbita occidental. Si no salen las derechas, malísimo para el país. Voten lo que el mercado les diga! Recibirán algunas migajas xD xD xD
