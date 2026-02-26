El hijo mayor de Juana Rivas muy duro en el juicio contra su padre: “Pensé que nos iba a matar”

Juana Rivas y su hijo mayor, Gabriel, de 19 años, han podido, por fin, acusar de viva voz en una sala de vistas a su exmarido y padre, Francesco Arcuri, de maltrato en el ámbito familiar. Lo han hecho hoy en un juzgado italiano –el Tribunal Penal de Cagliari– donde ese hombre está acusado de golpear, vejar e insultar a sus dos hijos.
| etiquetas: juana rivas
Ahora sí se puede re-abrir el caso.
¿Por qué no lo denunció antes? Se lo preguntó la defensa de Arcuri. Rivas respondió que al principio restó importancia a esos relatos de sus hijos y que no reaccionó hasta “ver las cosas por mí misma”.
Líneas antes diciendo que desde el inicio de la relación le escupía, golpeaba y demás y justo después que "le restaba importancia" a lo relatado por sus hijos.
Ah, pero el teatrillo que no falte:
Rivas ha pedido prestar declaración tras un biombo para no estar cara a cara con su exmarido.
www.meneame.net/m/actualidad/juana-rivas-refirma-acusaciones-contra-ar
Las acusaciones del artículo de #0, por ejemplo, son brutales; no se pueden ocultar ni tampoco se pueden negar en un análisis psicológico por parte de profesionales. Y mientras eran niños, nunca se ha demostrado las barbaridades que se relatan.
Darles peso ahora es absurdo, porque son imposibles de demostrar.
PD: Es broma. No lo hago.