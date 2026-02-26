edición general
El hijo mayor de Juana Rivas muy duro en el juicio contra su padre: “Pensé que nos iba a matar”

El hijo mayor de Juana Rivas muy duro en el juicio contra su padre: “Pensé que nos iba a matar”

Juana Rivas y su hijo mayor, Gabriel, de 19 años, han podido, por fin, acusar de viva voz en una sala de vistas a su exmarido y padre, Francesco Arcuri, de maltrato en el ámbito familiar. Lo han hecho hoy en un juzgado italiano –el Tribunal Penal de Cagliari– donde ese hombre está acusado de golpear, vejar e insultar a sus dos hijos.

Comentarios destacados:      
#2 Leziabell *
Lo cierto es que cualquiera de las dos alternativas que pueden ser, son una puta mierda. Si es ella la que ha manipulado a sus hijos, y todo esto no es mas que un "teatro", es una puta mierda. Y si es verdad que el es un maltratador y esos niños han estado viviendo un infierno, es una puta mierda también. Al final lo único seguro es que esos niños o han sido manipulados, o han sido maltratados, y las dos opciones son una puta mierda, porque son los únicos que no han tenido culpa de nada de lo que les han hecho sus padres, sea lo sea. Pobres niños.
8 K 87
Lenari #10 Lenari
#2 El hombre vive en un pueblo de 5.000 habitantes, o por ahí. En esos pueblos, se sabe todo. No sé, con los servicios sociales pendientes de ti y vigilándote, y con tu caso saliendo en las noticias de forma recurrente, si eres un maltratador no te vas a vivir a un pueblo pequeño, porque es que medio pueblo va a estar cotilleando de ti, y si eres un maltratador, los servicios sociales se van a enterar, y probablemente ya habrían intervenido.
3 K 44
#14 Nasser
#10 A menos de que sea un pueblo atrasado de Cerdeña donde el machismo sea lo normal, ponte en situación, acércate a la realidad y no lo pintes tan guay que la vida real lo es así.
1 K 22
Lenari #22 Lenari
#14 Eso haría que no hubiera rechazo social. Pero saber, se sabría igual, porque lo que se dice cotillear, cotillean lo mismo en todos los pueblos.
0 K 10
BlackDog #23 BlackDog
#14 los hijos son niños... que machismo ni que machismo
0 K 7
obmultimedia #12 obmultimedia
#2 Por desgracia si no hay alguna muerte nadie se cree los malos tratos.
1 K 22
Andreham #1 Andreham
Por fin dice lo que querían que dijera.

Ahora sí se puede re-abrir el caso.

¿Por qué no lo denunció antes? Se lo preguntó la defensa de Arcuri. Rivas respondió que al principio restó importancia a esos relatos de sus hijos y que no reaccionó hasta “ver las cosas por mí misma”.

Líneas antes diciendo que desde el inicio de la relación le escupía, golpeaba y demás y justo después que "le restaba importancia" a lo relatado por sus hijos.

Ah, pero el teatrillo que no falte:

Rivas ha pedido prestar declaración tras un biombo para no estar cara a cara con su exmarido.
11 K 27
#13 Nasser
#1 Chaval, tienes un problema de testosterona que nubla tu mente, te aconsejo una visita al andrólogo.xD xD xD
0 K 11
#4 Murciegalo
Yo espero que todo sea cierto, porque si no lo es la vida adulta futura de ese chaval (y su hermano) ya está destrozada para siempre sin posibilidad de remontar. Puedes llegar a superar maltratos de tu padre, pero NO mentir sobre ello.
0 K 12
#5 DotorMaster
Aquí lo único que está claro es que el que sea de derechas se tienes que poner de parte del padre, y el que sea de izquierdas, de la madre.
2 K 6
#6 Toponotomalasuerte
#5 y de parte d los críos quien se pone?
5 K 44
#7 DotorMaster
#6 muy buena pregunta
0 K 10
#18 Nasser
#6 Espero que el juez
2 K 24
#8 beltraneja
#5 Hay un subgrupo que es el que ha tenido malas experiencias con su ex, entonces tooodas son como su ex.
0 K 7
#19 Nasser
#8 Pues no, yo he tenido una muy mala experiencia y nunca ha afectado a mis hijos, porque a pesar de las diferencias nunca fueron moneda de cambio
0 K 11
#24 DotorMaster
#19 deja que adivine... te dejó porque pasabas demasiado tiempo en menéame
0 K 10
Andreham #9 Andreham
#5 Eso es una gilipollez. Yo soy más rojo que la arcilla y desde el día 1 esto ha sido un despropósito. Hay que ser racional y punto, y mucha gente no quiere serlo.

Las acusaciones del artículo de #0, por ejemplo, son brutales; no se pueden ocultar ni tampoco se pueden negar en un análisis psicológico por parte de profesionales. Y mientras eran niños, nunca se ha demostrado las barbaridades que se relatan.

Darles peso ahora es absurdo, porque son imposibles de demostrar.
1 K 21
#20 Nasser
#9 Y como según tu son imposibles de demostrar pues ole pasamos.
0 K 11
BastardWolf #16 BastardWolf
#5 aqui uno de izquierdas que no se cree una palabra de lo que dice la madre y que sospecha que tiene al hijo manipulado
0 K 11
#17 Nasser
#5 no es así, hay que ponerse de parte de los hijos que no tienen ideología y quitarse prejuicios de siglos.
0 K 11
Quel #3 Quel
Pero ... ¿ esa mujer no tiene ningún ser que la quiera lo suficiente como para internarla en un manicomio ? Por su bien.
2 K -5
#15 Nasser
#3 Buscate alguien que te quiera, sería bueno para ti xD xD xD
0 K 11
Quel #21 Quel *
#15 Se te nota que conoces muy bien los efectos de no ser querido por nadie. Te compadezco.
:-*

PD: Es broma. No lo hago.
0 K 7

