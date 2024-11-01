·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
13
clics
Hazte Oír recurrirá al Supremo la regularización extraordinaria de migrantes "por alteración del cuerpo electoral"
La asociación Hazte Oír interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo .
|
etiquetas
:
hazte oir
,
recurso
,
supremo
,
censo
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
laruladelnorte
A juicio de Hazte Oír, la regularización proyectada responde a "una finalidad electoralista: alterar, por vía administrativa y de manera acelerada, la composición del cuerpo social con capacidad de influir en procesos electorales".
Esta gentuza sabe que no pueden votar sin tener la nacionalidad ¿lo saben Verdad?
5
K
70
#10
apetor
»
comentario oculto por penalización: Incitación al odio
2
K
2
#14
MiguelDeUnamano
#10
En municipales sólo en casos que haya reciprocidad con sus países de origen. Por otro lado, dar por sentado que todos van a votar a quien tú no quieres que voten es un despropósito.
Vaya comentario manipulador, pero "sectarios" son los demás.
2
K
37
#15
laruladelnorte
#10
#11
No da derecho a voto. La iniciativa del Gobierno permite que los extranjeros obtengan una autorización de residencia que les permita trabajar, pero en ningún momento supone la obtención de la nacionalidad, requisito indispensable para participar en los procesos electorales generales y autonómicos, según la Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
El artículo 2 de la LOREG establece que el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad. Algunas personas extranjeras pueden votar en las elecciones municipales y europeas (artículo 210), pero este derecho está sujeto a la existencia de acuerdos entre sus países de origen y España.
1
K
20
#16
HeilHynkel
#10
en poco tiempo, con otra de estas, les nacionalizan,
¿Eres consciente de la tontería que acabas de soltar o es verdad que lo eres y estás queriendo engañar al fatxapobre más inculto?
1
K
17
#19
obmultimedia
#16
Es consciente de lo que dice.
0
K
10
#22
HeilHynkel
#19
Entonces es un astroturfero que se dedica a mentir intencionadamente.
0
K
14
#17
johel
*
#10
Espero que te paguen por decir esas cosas.
Para el resto;
www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/nacionalidad/que-es-nacionalidad/co
0
K
10
#11
vGeeSiz
#4
pueden hacerlo en municipales
saludos
0
K
10
#21
concentrado
#4
Lo saben, pero confían que caiga en manos de jueces que también "lo sepan".
1
K
30
#1
obmultimedia
*
Esta gente cuando va a parar de tocar los huevos?
Recurren algo que aun no ha sucedido,
3
K
39
#5
Frank39
#1
interpondrá, futuro.
1
K
19
#13
V13
#1
Pero es que además una persona regularizada tiene permiso de residencia y trabajo, pero sigue siendo extranjera a efectos electorales.
Para votar (Congreso y Senado) se necesita tener nacionalidad española.
2
K
29
#18
obmultimedia
#13
Eso lo saben de sobra, solo lo hacen para enmierdar.
0
K
10
#20
Febrero_2026
*
#13
Pero algunos puede votar en municipales.
También dicen que aumentando la población de unas comunidades aumentarían sus escaños en congreso y senado.
No estoy de acuerdo con la crítica, pero tampoco deberíamos hacer como que su falsa preocupación son por las elecciones generales.
0
K
11
#6
Andreham
*
Subnormalidad tras subnormalidad, pero tendrán a jueces amigos que les aceptan a trámite cosas que son tan fáciles como decirle "no, eso no es así, subnormal, toma una multa de 20k y prohibido denunciar en 6 meses por pesado".
Por otro lado, FASCISTAS CRISTIANOS luchando contra los derechos a PERSONAS QUE VIVEN EN UN SITIO de votar PESE A QUE PAGAN IMPUESTOS COMO TODOS.
De por ejemplo las monjitas que llevan a los abuelos de las residencias de Galicia a votar con el sobre con el voto del PP en la mano no se quejan.
1
K
17
#2
MiguelDeUnamano
Ya estamos con las denuncias falsas.
0
K
17
#9
Marisadoro
Solo los españoles tienen derecho a voto.
Con las excepciónes de las elecciones al P. Europeo y Locales para ciudadanos de países con los que hay acuerdos.
0
K
16
#12
shake-it
*
Lo peor no es que sean fachas, lo peor no es que sean malvados, lo peor es que además son muy tontos y no lo saben. No saben distinguir entre regularizar la situación e incorporarse al censo electoral. Esta gente no se si son abogados, pero desde luego no son en absoluto cristianos.
0
K
14
#7
skaworld
Normal, supongo que conceder derechos a negros y moros es una ofensa a sus sentimientos religiosos
0
K
12
#8
johel
*
Ya veis que la tontunada del populismo de "haztelo mirar" funciona y como funciona, insisten.
Hay gente que aun no sabe que para votar hay que tener la nacionalidad española, un permiso de trabajo no sirve.
0
K
10
#3
Aokromes
se creeran que los jueces son idiotas que no saben como funciona el sistema electoral
0
K
10
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
