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¿Qué hay detrás del cambio en las pescaderías de Mercadona?

La decisión de Mercadona ha despertado las críticas de muchos, que observan cómo un pescado envasado en bandeja, de repente, costará el doble, en precio por kilo, que el mismo pescado entero. Mercadona captura un valor que antes circulaba por la cocina doméstica, monetizando ingredientes que el consumidor paga y no aprovecha. Todas las cabezas, espinas y pieles que desaparecerán del mostrador, una materia prima rica en nutrientes, llena de colágeno, ácidos grasos y omega-3, serán vendidas a los fabricantes de harinas y aceites de pescado, e inv

| etiquetas: pescadería , mercadona
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
emmett_brown #3 emmett_brown
Dejé de comprar carne en Mercadona hace mucho tiempo. Cuando quitaron las pescaderías y las cambiaron por bandejas, dejé definitivamente de ir, es escandaloso tanto por el precio como por el abuso de plástico. Sólo voy a por los dos o tres productos que en otros lados no tienen.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Cada año peor y peor calidad de comida para los clientes. Peor que un supermercado soviético y encima los precios no son nada del otro mundo. Si fuera un súper de la URSS, nos burlaríamos de Mercadona por sus prácticas y su calidad de chichinabo y su marca blanca única que es lo único que encuentras, pero como es de un billonario pues le reímos las gracias y ¡oh qué gran idea Señor Roig!

Sinceramente nunca he entendido el éxito de esa cadena de supermercados. No le veo el sentido.
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emmett_brown #4 emmett_brown *
#2 Lo bueno es que están proliferando fruterías a su lado, para evitar también comprar fruta allí a precio alto y mala calidad.

El éxito es simplemente la localización. La gente va a lo que más cerca tiene.
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Supercinexin #6 Supercinexin
#4 Pues eso debe ser porque la última vez que entré en uno, comparado con Consum, Carrefour o el que quieras, era horroroso.
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#5 mancebador
#2 Ojalá vivieras en un país comunista donde el estado te obligara a comprar lo que le diera la gana al burócrata de turno, en lugar de vivir en un país de libre mercado donde Mercadona no te obliga a hacer absolutamente nada. xD
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Supercinexin #7 Supercinexin
#5 Excelente argumentación, gracias por participar.
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#8 mancebador
#7 Un pelín por encima de le tuya, ciertamente: "peor que un supermercado soviético" xD
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#11 casicasi
No compro hace siglos en el Mercabrona porque no me gusta el plástico relleno de comida.
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Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
Precio de salmón de un filete de cola en bandeja de media a ojo que vi ayer unos 20€/kg
Salmón entero en la pescadería del barrio 9,98€/kg
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#13 soberao
#9 Y a saber si es salmón y cuanto tiempo lleva envasado, porque no puedes mirar los ojos para ver si es fresco y porque si ya viene troceado puede ser cualquier sucedáneo con la misma presentación.
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#10 gumerjam
Yo voy solo a por unos yogures de soja que le encantan a mi mujer pero últimamente apenas encuentro. Si vas un poco tarde tienen todo medio vacío. Eso sin mencionar la procedencia de sus productos
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elgranpilaf #12 elgranpilaf
Compra en las tiendas de barrio!!!
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neo1999 #15 neo1999
Por no mencionar lo mal que tratan a sus empleados. A la primera baja te vas a la calle.
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Cuñado #14 Cuñado
La culpa es de quien compra en los establecimientos de este puto cáncer de empresa.
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#1 bengava
Que hagan lo crea que es más conveniente para ellos, es su problema. No han prohibido las pescaderías ni las carnicerías, cierto?
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menéame