¿Qué hay detrás del cambio en las pescaderías de Mercadona?

La decisión de Mercadona ha despertado las críticas de muchos, que observan cómo un pescado envasado en bandeja, de repente, costará el doble, en precio por kilo, que el mismo pescado entero. Mercadona captura un valor que antes circulaba por la cocina doméstica, monetizando ingredientes que el consumidor paga y no aprovecha. Todas las cabezas, espinas y pieles que desaparecerán del mostrador, una materia prima rica en nutrientes, llena de colágeno, ácidos grasos y omega-3, serán vendidas a los fabricantes de harinas y aceites de pescado, e inv