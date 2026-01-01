·
5
meneos
21
clics
Qué harías tú en un ataque preventivo de EEUU
¿Con quién creen que irán Abascal y su camiseta de la Legión si Trump decidiera invadirnos?
etiquetas
usa
eeuu
guerra
otan
politica
relacionadas
#2
EISev
El primer misil
impacta en Becerril
los siguientes diez
devastan Aranjuez
1
K
26
#5
pip
VOX se quedaría pillado en medio del discurso si Estados Unidos atacara Groenlandia y más si está allí el ejército español, pero la verdad es que lo que menos importa a nadie ante semejante desbarajuste internacional es lo que digan esos mastuerzos.
1
K
26
#6
Un_señor_de_Cuenca
#5
Les pasará como a los partidos nazis de EEUU e Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Se meterán debajo de las piedras y negarán haber dicho nada bueno de Trump.
0
K
14
#4
tusitala
Con quien le pague.
Luego le dirán aquello de "USA no paga traidores"
1
K
24
#3
Sinfonico
Comprarles armas a ellos mismos, es la solución lógica
1
K
22
#1
Jakeukalane
*
Edit.
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
