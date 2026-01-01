edición general
Qué harías tú en un ataque preventivo de EEUU

¿Con quién creen que irán Abascal y su camiseta de la Legión si Trump decidiera invadirnos?

#2 EISev
El primer misil
impacta en Becerril
los siguientes diez
devastan Aranjuez
pip #5 pip
VOX se quedaría pillado en medio del discurso si Estados Unidos atacara Groenlandia y más si está allí el ejército español, pero la verdad es que lo que menos importa a nadie ante semejante desbarajuste internacional es lo que digan esos mastuerzos.
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#5 Les pasará como a los partidos nazis de EEUU e Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Se meterán debajo de las piedras y negarán haber dicho nada bueno de Trump.
tusitala #4 tusitala
Con quien le pague.
Luego le dirán aquello de "USA no paga traidores"
Sinfonico #3 Sinfonico
Comprarles armas a ellos mismos, es la solución lógica :troll:
Jakeukalane #1 Jakeukalane *
Edit.
