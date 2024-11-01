¿Qué han aportado los socialistas y las derechas a nuestra democracia?

Los españoles somos muy olvidadizos. Santiago Alba Rico señala que un país sin memoria es un país a merced del viento, en el que puede ocurrir cualquier cosa. Como que gane unas elecciones un partido con la palabra libertad y el slogan “que te vote Txapote”. O que quiera combatir el cambio climático poniendo macetas en los balcones. Una auténtica gilipollez. Lo que es muestra incuestionable del nivel de madurez política alcanzado en la sociedad española. Por ello, me parece pertinente recordar una serie de políticas de los gobiernos socialistas
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—Adolfo Suárez / Leopoldo Calvo-Sotelo
(UCD, 1977-1982): Lograron la transición a la democracia, los Pactos de la Moncloa y la aprobación de la Constitución de 1978.
—Felipe González (PSOE, 1982-1996): Impulsó la universalización de la sanidad pública, la entrada en la CEE (actual Unión Europea), la modernización educativa y la red de infraestructuras.
—José María Aznar (PP, 1996-2004): Se centraron en la reducción del déficit… » ver todo el comentario
cuando acaban su mandato vienen a dejar las cuentas temblando, la deuda desbocada y los necesarios servicios públicos arruinados,
a diferencia de lo que se puede comprobar que hicieron los anteriores gobiernos y ayuntamientos del "cambio" que redujeron deuda manteniendo servicios.
El gobierno pepero valenciano se está gastando una millonada solo para cambiar el color corporativo de la Generalitat de rojo a azul pp...
Ahora con VOX en la chepa seguramente 15 hacia atrás.