¿Qué han aportado los socialistas y las derechas a nuestra democracia?

Los españoles somos muy olvidadizos. Santiago Alba Rico señala que un país sin memoria es un país a merced del viento, en el que puede ocurrir cualquier cosa. Como que gane unas elecciones un partido con la palabra libertad y el slogan “que te vote Txapote”. O que quiera combatir el cambio climático poniendo macetas en los balcones. Una auténtica gilipollez. Lo que es muestra incuestionable del nivel de madurez política alcanzado en la sociedad española. Por ello, me parece pertinente recordar una serie de políticas de los gobiernos socialistas