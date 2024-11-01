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¿Qué han aportado los socialistas y las derechas a nuestra democracia?

¿Qué han aportado los socialistas y las derechas a nuestra democracia?

Los españoles somos muy olvidadizos. Santiago Alba Rico señala que un país sin memoria es un país a merced del viento, en el que puede ocurrir cualquier cosa. Como que gane unas elecciones un partido con la palabra libertad y el slogan “que te vote Txapote”. O que quiera combatir el cambio climático poniendo macetas en los balcones. Una auténtica gilipollez. Lo que es muestra incuestionable del nivel de madurez política alcanzado en la sociedad española. Por ello, me parece pertinente recordar una serie de políticas de los gobiernos socialistas

| etiquetas: gobierno español , izquierdas , derechas , aportación
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5 comentarios
3 1 0 K 56 politica
#1 Grahml
Hace casi 100 años, una guerra civil sanguinaria y medio siglo de dictadura.
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Anfiarao #5 Anfiarao *
#1 ese es uno de los principales problemas de este país: considerar que el franquismo ya pasó y llevamos 40 años de democracia funcional, cuando la realidad es que los aparatos judicial, militar y policial están infectados de franquistas, gangrenando prácticamente cualquier brote verde que los partidos de izquierda y centro (PSOE) puedan conseguir en las urnas
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NubisMusic #3 NubisMusic
Resumen que me devuelve Google. (¿Lo agarramos con pinzas?):

—Adolfo Suárez / Leopoldo Calvo-Sotelo
(UCD, 1977-1982): Lograron la transición a la democracia, los Pactos de la Moncloa y la aprobación de la Constitución de 1978.

—Felipe González (PSOE, 1982-1996): Impulsó la universalización de la sanidad pública, la entrada en la CEE (actual Unión Europea), la modernización educativa y la red de infraestructuras.

—José María Aznar (PP, 1996-2004): Se centraron en la reducción del déficit…   » ver todo el comentario
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#4 pirat *
Las derechas, al contrario de la gestión que venden,
cuando acaban su mandato vienen a dejar las cuentas temblando, la deuda desbocada y los necesarios servicios públicos arruinados,
a diferencia de lo que se puede comprobar que hicieron los anteriores gobiernos y ayuntamientos del "cambio" que redujeron deuda manteniendo servicios.
El gobierno pepero valenciano se está gastando una millonada solo para cambiar el color corporativo de la Generalitat de rojo a azul pp...
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oceanon3d #2 oceanon3d *
El PSOE avanza 10 pasos en cada periodo de gobierno en derechos sociales y el PP retrocede 10 puestos en su turno.

Ahora con VOX en la chepa seguramente 15 hacia atrás.
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menéame