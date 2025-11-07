Han abierto una lata de salmón caducada desde los años setenta. Los científicos no se esperaban encontrar esto dentro

Un grupo de investigadores de la Universidad de Washington ha descubierto que las latas de salmón olvidadas en un almacén desde los años setenta guardaban mucho más que pescado. En su interior, encontraron parásitos marinos tan bien conservados que han permitido reconstruir décadas de historia ecológica del océano. Lo que parecía simple basura caducada se ha convertido en una auténtica cápsula del tiempo. Las latas, acumuladas durante años por la Seattle Seafood Products Association como parte de su control de calidad, contenían restos de ani