Han abierto una lata de salmón caducada desde los años setenta. Los científicos no se esperaban encontrar esto dentro

Un grupo de investigadores de la Universidad de Washington ha descubierto que las latas de salmón olvidadas en un almacén desde los años setenta guardaban mucho más que pescado. En su interior, encontraron parásitos marinos tan bien conservados que han permitido reconstruir décadas de historia ecológica del océano. Lo que parecía simple basura caducada se ha convertido en una auténtica cápsula del tiempo. Las latas, acumuladas durante años por la Seattle Seafood Products Association como parte de su control de calidad, contenían restos de ani

JuanCarVen #3 JuanCarVen
Interesante como han podido trazar la salud del ecosistema a lo largo de las décadas mediante las conservas. Es devastador lo que puede causar retirar a cierta especie de un ecosistema.
2
Don_Pixote #6 Don_Pixote
Te ahorro un click

Encontraron un boson de Higgs
2
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
Esperaba que las probasen por si aún se pueden comer.
0
obmultimedia #8 obmultimedia
#7 Esto para los Suecos es una delicatessen, mejor que el surströmming.
0
mecha #2 mecha
Estaría bien saber también la cantidad de micro plásticos o mercurio que había, por comparar la evolución de estos. Imagino que de una lata poco se puede sacar.
0
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 Si es de mejillones si, que son acumuladores de mercurio y al estar todo el día filtrando seguro que de otras cosas. El salmón como pez de cierto tamaño seguro que también sirve.
0
#1 Quillotro
"acumuladas durante años por la Seattle Seafood Products Association como parte de su control de calidad". Venga, vamos a guardarlas a ver cuánto aguantan...
0
flyingclown #5 flyingclown
#1 Un amigo cocinero se alimenta de las muestras de comida que tiene que guardar un tiempo.
0

