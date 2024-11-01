Hakimi se negó a aceptar el trofeo del campeonato de Senegal

En un comunicado emitido el 20 de marzo, el defensa del PSG afirmó que ni él ni sus compañeros merecían el premio. "Rechazo este trofeo y espero que mis compañeros hagan lo mismo. Tuvimos la oportunidad de ganar, pero no supimos aprovecharla", expresó Hakimi.
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El pueblo marroquí por lo general es un pueblo noble y sabe encajar una derrota, no así sus deregentes, por desgracia..
Tu has visto las artimañas que usaron durante el partido?
Dicho esto la acción de Hakimi si me parece de alabar
#10 Si viste las imágenes, no solo los recogepelotas hacían eso (los recogepelotas de todos modos eran unos mandados de la organización y del equipo de marruecos, no lo hicieron por su cuenta, hasta gente del staff estaba haciendo eso), hubo algunos jugadores que también lo hicieron, y Hakimi fue uno de ellos, cogió la toalla y la mando a tomar por culo, tuvo que ir uno de senegal a por ella.
Es verdad que Senegal ganó el torneo en el campo, pero después de salir del campo durante unos minutos porque no estaban de acuerdo con el penalti, esto tampoco se debe permitir.
Lo demás tampoco se debió permitir.