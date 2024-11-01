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Hakimi se negó a aceptar el trofeo del campeonato de Senegal

Hakimi se negó a aceptar el trofeo del campeonato de Senegal

En un comunicado emitido el 20 de marzo, el defensa del PSG afirmó que ni él ni sus compañeros merecían el premio. "Rechazo este trofeo y espero que mis compañeros hagan lo mismo. Tuvimos la oportunidad de ganar, pero no supimos aprovecharla", expresó Hakimi.

| etiquetas: hakimi , copa , áfrica , marruecos , senegal
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
vicus. #1 vicus. *
Hakimi premio FIFA Fair Play. Pero no, por que actualmente los premios se los dan a los criminales de guerra y sus amiguetes.

El pueblo marroquí por lo general es un pueblo noble y sabe encajar una derrota, no así sus deregentes, por desgracia..
4 K 50
MIrahigos #2 MIrahigos
#1 Ni sus recoge pelotas, ni los que llenan los estadios, ni sus periodistas... etc
3 K 38
vicus. #7 vicus. *
#2 El futbol es un deporte, o debería de serlo, digo, debería de serlo, por que a nivel profesional, no es un deporte, es un medio para ganarse la vida deportivamente y políticamente. Por lo que se usa este deporte tan popular para influenciar y hacer política, porque el fútbol con el poder mediático que tiene es un escaparate para vender el producto, que por desgracia está copado por lo peor de lo peor de la sociedad con intereses que nada tiene que ver con el deporte, dónde se juntan, xenófobos, homófobos, racistas, nazis y grarrulos varios, y malos perdedores, con contadísimas excepciones, por supuesto
0 K 20
Kantinero #3 Kantinero *
#1 Noble??

Tu has visto las artimañas que usaron durante el partido?
Dicho esto la acción de Hakimi si me parece de alabar
1 K 23
He.vuelto #5 He.vuelto
#3 Defensor de pleitos sin causa es #1
0 K 6
vicus. #10 vicus. *
#3 Pues se debería fijarse más e el ejemplo de Hakimi, que no olvidemos que es el capitán de Marruecos y no del pobre recoge pelotas, que no representa a nadie.
1 K 28
hazardum #14 hazardum
En este caso esta actuando bien, pero cuando en el estadio también colaboro en el tema de las toallas contra el portero de Senegal, fue igual de cabronazo que el resto, pero en este caso, ok, es una buena decisión por su parte

#10 Si viste las imágenes, no solo los recogepelotas hacían eso (los recogepelotas de todos modos eran unos mandados de la organización y del equipo de marruecos, no lo hicieron por su cuenta, hasta gente del staff estaba haciendo eso), hubo algunos jugadores que también lo hicieron, y Hakimi fue uno de ellos, cogió la toalla y la mando a tomar por culo, tuvo que ir uno de senegal a por ella.
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He.vuelto #4 He.vuelto
#1 Tu te crees eso del pueblo noble, mira la que han montado y no es la primera vez.
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themarquesito #8 themarquesito
#1 Gesto más que correcto de Achraf en este caso.
1 K 40
Cantro #12 Cantro
Si el árbitro aceptó seguir, debiera ser dado por válido
0 K 11
#6 Otrebla8002
Si esto es verdad, le honra. Eso es la honestidad que el el mundo del fútbol no es precisamente lo que se predica.
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aupaatu #9 aupaatu
El sistema neoliberal premia el dinero y a los lobbys y el deporte profesional no es una excepción.
0 K 9
timeout #11 timeout
Desde mi punto de vista el torneo debería quedar desierto.
Es verdad que Senegal ganó el torneo en el campo, pero después de salir del campo durante unos minutos porque no estaban de acuerdo con el penalti, esto tampoco se debe permitir.
Lo demás tampoco se debió permitir.
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#13 wictor69
#11 hay un árbitro que debe tomar decisiones siguiendo el reglamento, se puede equivocar aceptando que Senegal abandonara y luego volviera de la misma manera que se equivocó con el penalti a favor de Marruecos, lo que nunca se puede hacer es una vez acabado un partido rearbitrarlo porque abre una puerta a abusos de poder que acabarán de joder el fútbol definitivamente
0 K 7

menéame