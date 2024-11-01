edición general
6 meneos
49 clics

Guía para soportar los bulos de tu cuñado en Nochebuena: desde las vacunas con 'chips' al 'telerastreo' de las nuevas balizas de la DGT

Entre luces de colores, guirnaldas, turrones o entrantes, las cenas de Navidad tienen también otro componente que las hace casi más especiales aún: las discusiones y las diferencias que surgen en la mesa. Ya sea con familiares o con amigos, muchas de estos encuentros se caracterizan por los debates y las opiniones sobre todo. Y, con ello, mucho de lo que se dice sobre la mesa a la hora de cenar proviene en realidad de informaciones incorrectas o que son directamente falsas.

| etiquetas: guía , bulos , cuñado , nochebuena
5 1 2 K 57 actualidad
11 comentarios
5 1 2 K 57 actualidad
Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo solo digo una cosa, mi baliza V16 viene certificada por Pfizer y me protege de la variante K de la gripe A con un nuevo chis compatible con el sistema GPS que domina la tierra plana.

Ya lo tengo preparado para la cena de esta noche.
6 K 90
Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
#1 Hombre prevenido vale por dos :troll:
3 K 59
Cantro #4 Cantro
#1 di también que la desarrollaron en Cubazuela unos secuaces del perro
1 K 25
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#4 No me gusta meter política y religión en las cenas familiares. Solo temas serios generales.
0 K 14
johel #7 johel *
#5 Pero es cierto que cuba tiene una vacuna especifica contra el covid, es un hecho cientifico, no es politica. No tienen acceso a tecnologias de chis de vanguardia, eso es cierto.
0 K 11
Moixa #9 Moixa
#1 vigila con los chemtrail que creo que pueden desactivar la función de la gripe
0 K 13
#11 mrM4
#1 yo tengo la versión buena, domina la tierra plana y la tierra media :-D
0 K 11
#2 To_lo_loco
20 minutos… hablo de putas, la tacones.
2 K 28
johel #8 johel *
#2 En el 20 minutos saben mucho de informaciones incorrectas. Es el tipo de publicidad que cobran por publicar y mantiene "el medio"a flote.
"Guía para soportar los bulos de tu cuñado en Nochebuena"; Cuando le ofrezcas una cerveza, que sea una de +10º, por ejemplo una choufe que se cuela con mucho disimulo, solo le aguantartas un rato. Si no bebe dile que los abstemios son woke.
0 K 11
Kantinero #6 Kantinero *
Claramente manual para PePeros hacia Voxeros
0 K 14
LázaroCodesal #10 LázaroCodesal
Es absurdo que usen las balizas de la dgt para controlarte, cuando es sabido por todos que el chis que nos metieron con la vacuna del cobi es mucho mejor y mas discreta.
0 K 7

menéame