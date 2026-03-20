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La guerra sucia en Vox llega a los tribunales: imputados dos altos cargos de Abascal

La guerra sucia en Vox llega a los tribunales: imputados dos altos cargos de Abascal

Investigados los responsables del equipo interno de ética por filtrar información confidencial contra Espinosa de los Monteros. Antes de archivar la investigación interna, el Equipo de Cumplimiento Normativo presentó dos denuncias contra Espinosa de los Monteros ante la Fiscalía, pero esta dio carpetazo a ambas por considerar que no existían unos mínimos indicios delictivos. Finalmente, el contenido de este expediente de carácter confidencial que cuestionaba la honorabilidad de Espinosa fue filtrado al digital OKDiario.

| etiquetas: espinosa de los monteros , vox , guerra , facha civil wars
20 4 1 K 141 politica
9 comentarios
20 4 1 K 141 politica
shake-it #2 shake-it
Ok Diario tomando partido en las fachawars. Esto va a estar entretenido.
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pepel #3 pepel
¿Será un lavado de imagen?
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Kantinero #1 Kantinero
VOX es ETA

OK Diario es ETA
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Pepepaco #7 Pepepaco
Gente de extrema derecha que actúa sin ética ni moral alguna, capaz de todo para atacar a quien considera su enemigo.
No se podía saber.
Pero a sus votantes les da igual; mientras ondee la banderita, todo está permitido.
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#9 UNX
Prefiero no saber cuales son los valores éticos del equipo ético de vox.
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pedrario #6 pedrario
Espero que dimita Abascal, tener no solo uno, sino dos altos cargos imputados es insostenible para un líder de partido, no hay precedentes.
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Ilunabarra #5 Ilunabarra
La España que madruga
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tul #8 tul
#5 ...que mendruga mas bien xD
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#4 Garminger2.0
Lo peor de todo es que como el votante de VOX tiene lo que vienen a ser tres o cuatro neuronas no más, y cero valores éticos, esto no le pasará factura al partido ya sean declarados inocentes o condenados a cadena perpetua.
La falta de ética, moral y escrúpulos es una seña de identidad de VOX. Para ellos, cien voxemitas encarcelados por crimenes es mucho menos importante que Pedro Sánchez cruce un semáforo en rojo, lo que sería motivo para pedir su dimisión.
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menéame