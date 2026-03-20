La guerra sucia en Vox llega a los tribunales: imputados dos altos cargos de Abascal

Investigados los responsables del equipo interno de ética por filtrar información confidencial contra Espinosa de los Monteros. Antes de archivar la investigación interna, el Equipo de Cumplimiento Normativo presentó dos denuncias contra Espinosa de los Monteros ante la Fiscalía, pero esta dio carpetazo a ambas por considerar que no existían unos mínimos indicios delictivos. Finalmente, el contenido de este expediente de carácter confidencial que cuestionaba la honorabilidad de Espinosa fue filtrado al digital OKDiario.