La guerra sucia en Vox llega a los tribunales: imputados dos altos cargos de Abascal

Investigados los responsables del equipo interno de ética por filtrar información confidencial contra Espinosa de los Monteros. Antes de archivar la investigación interna, el Equipo de Cumplimiento Normativo presentó dos denuncias contra Espinosa de los Monteros ante la Fiscalía, pero esta dio carpetazo a ambas por considerar que no existían unos mínimos indicios delictivos. Finalmente, el contenido de este expediente de carácter confidencial que cuestionaba la honorabilidad de Espinosa fue filtrado al digital OKDiario.
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OK Diario es ETA
No se podía saber.
Pero a sus votantes les da igual; mientras ondee la banderita, todo está permitido.
La falta de ética, moral y escrúpulos es una seña de identidad de VOX. Para ellos, cien voxemitas encarcelados por crimenes es mucho menos importante que Pedro Sánchez cruce un semáforo en rojo, lo que sería motivo para pedir su dimisión.