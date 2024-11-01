Guerra entre Estados Unidos e Irán: Joe Kent advierte que Israel podría ‘sabotear’ el acuerdo de alto el fuego

El Exjefe del Centro Nacional Antiterrorista Joe Kent elogió el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en un nuevo vídeo. Sin embargo, subrayó que era importante garantizar que “los israelíes no saboteen” el acuerdo:“Lo último que necesitamos es que los israelíes hagan lo que hicieron en negociaciones pasadas, apuntando a los negociadores o lanzando una serie de ataques que intensifiquen el conflicto”, dijo Kent sobre las negociaciones.