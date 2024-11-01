Guerra entre Estados Unidos e Irán: Joe Kent advierte que Israel podría ‘sabotear’ el acuerdo de alto el fuego

El Exjefe del Centro Nacional Antiterrorista Joe Kent elogió el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en un nuevo vídeo. Sin embargo, subrayó que era importante garantizar que “los israelíes no saboteen” el acuerdo:“Lo último que necesitamos es que los israelíes hagan lo que hicieron en negociaciones pasadas, apuntando a los negociadores o lanzando una serie de ataques que intensifiquen el conflicto”, dijo Kent sobre las negociaciones.
| etiquetas: guerra , estados unidos , irán , joe kent , israel , sabotear , alto el fuego
Nahh... seguro que eso no va a pasar.
Todo este follón mundial viene por una bravuconada de Trump y como el sionismo ha utilizado su merma intelectual.
En ningún momento ha habido alto el nada. Como mucho USA ha cesado los bombardeos para reposicionar tropas mientras Israhell continúa el genocidio. Ahora pronto se unen de nuevo a la barbarie las huestes del trozo de mierda naranja.