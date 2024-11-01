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Guerra entre Estados Unidos e Irán: Joe Kent advierte que Israel podría ‘sabotear’ el acuerdo de alto el fuego

Guerra entre Estados Unidos e Irán: Joe Kent advierte que Israel podría ‘sabotear’ el acuerdo de alto el fuego

El Exjefe del Centro Nacional Antiterrorista Joe Kent elogió el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en un nuevo vídeo. Sin embargo, subrayó que era importante garantizar que “los israelíes no saboteen” el acuerdo:“Lo último que necesitamos es que los israelíes hagan lo que hicieron en negociaciones pasadas, apuntando a los negociadores o lanzando una serie de ataques que intensifiquen el conflicto”, dijo Kent sobre las negociaciones.

| etiquetas: guerra , estados unidos , irán , joe kent , israel , sabotear , alto el fuego
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16 comentarios
13 2 0 K 111 actualidad
efectogamonal #2 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
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josde #12 josde
#2 Y se entera ahora, ya se sabia que Israel seguiría asesinando en Gaza y el Líbano.
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Deviance #16 Deviance
#12 Llevan EONES haciéndolo, son unos linces esta peña .... madre mía.
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ombresaco #1 ombresaco
...podría...
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Joder, que observador. xD
1 K 40
anv #4 anv
Israel podría ‘sabotear’ el acuerdo de alto el fuego

Nahh... seguro que eso no va a pasar. :roll:
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#9 concentrado
Ya lo ha hecho. Siguiente noticia.
1 K 25
#5 Pitchford
Tanta sinceridad y clarividencia son encomiables..
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Ze7eN #10 Ze7eN
La única esperanza para la humanidad es que estos dos países entren en guerra y se aniquilen mutuamente.
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Enésimo_strike #15 Enésimo_strike
“Podría” dice, si es exactamente lo que está haciendo desde el minuto 0.

Todo este follón mundial viene por una bravuconada de Trump y como el sionismo ha utilizado su merma intelectual.
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SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Podría... xD xD xD xD
En ningún momento ha habido alto el nada. Como mucho USA ha cesado los bombardeos para reposicionar tropas mientras Israhell continúa el genocidio. Ahora pronto se unen de nuevo a la barbarie las huestes del trozo de mierda naranja.
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XtrMnIO #13 XtrMnIO
Jajaja... Se ha levantado lúcido hoy el chaval...
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#14 MPPC
Joe Kent Perogrullo
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#7 fremen11
Cómo que podría??? Pero si sigue asesinando en el Líbano......
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Metabarón #11 Metabarón
Gracias, capitán a posteriori.
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NoPracticante #6 NoPracticante
EEUU está en serios problemas y encima Issrael dando por culo. Deberían abandonarlo a su suerte que si yavé está de verdad con el sionismo intervendrá.
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menéame