·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7604
clics
Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda
11138
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
5285
clics
Ya sabemos lo que hizo Mazón
6253
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
5026
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
más votadas
437
Los países africanos sustituyen la red bancaria Swift por la china
448
Israel bombardea Gaza de norte a sur tras acusar a Hamás de violar la tregua y orden de Netanyahu de responder con 'ataques contundentes'
285
Netanyahu ordena “bombardeos contundentes” en Gaza después de acusar a Hamás de violar el acuerdo
267
LaLiga pide el bloqueo de IPs a nivel europeo y que las VPN estén obligadas a identificar al usuario
359
La Generalitat Valenciana elimina las ayudas a los agricultores afectados por la DANA
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
34
meneos
60
clics
Gritos de "Mazón dimisión" en el exterior del funeral de Estado
Gritos de "Mazón dimisión" en el exterior del funeral de Estado
|
etiquetas
:
mazon
,
dana
28
6
0
K
392
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
28
6
0
K
392
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Peybol
Esta me la sé, porque la veo venir: la culpa es del Perro Sanxe!!!!!!!
3
K
39
#6
abogado_del_diablo
#1
Suena a broma, pero en su cabeza suena hasta bien: "porque no había limpiado los cauces de los barrancos, y la prueba de su culpa es que en cuanto llegó a la zona (y fue recibido con violencia por nazis que ni eran de los pueblos afectados) se fue enseguida".
Y se quedan tan anchos, los anormales.
2
K
29
#7
Peybol
#6
Nazis haciendo cosas nazis. Y los demás aplaudiendo la "gracia". Así nos va.
0
K
9
#8
Sandman
#1
Minipunto y punto para
@Peybol
1
K
24
#11
Peybol
#8
La derecha es tan simple como el mecanismo de un lápiz. Se los ve venir a distancia.
El mérito no es mío, pero si de sus votontos.
0
K
9
#9
devilinside
#1
Y porque no está El Coletas, que si no...
0
K
11
#12
Peybol
#9
Ese no era el responsable de las residencias de Madrid? Si, esas donde también hubo muertos.
0
K
9
#13
Ne0
#1
Hace como 2 horas hemos pillado un taxi para que nos acercase a Chamartín, al saber que volvíamos a Valencia se ha interesado y comentado cosas de la Dana, he dejado de sonreír y de hablar cuando ha empezado y a soltar bulos como la apertura de las presas, que si no dejan limpiar los barrancos por el tema de las nutrias, que los campos arden por culpa de que ya no dejan pastorear... Que de los 80.000 efectivos del ejercito que hay en la comunidad valenciana solo se movilizaron a 70... En fin, la culpa del perro, para variar.
0
K
10
#16
Peybol
#13
Todas estas cosas las iba a eliminar el acceso a la información... se ve que no.
La estupidez corre mucho, pero los ignorantes son más rápidos.
0
K
9
#4
Derko_89
En cualquier país occidental, un político que hubiera hecho algo similar hubiera dimitido o lo hubieran hecho dimitir, y posiblemente estaría siendo juzgado.
En China, un político que hubiera hecho algo similar estaría siendo juzgado y el fiscal pidiendo pena de muerte.
En Rusia, un político que hubiera hecho algo similar habría caído "accidentalmente" por la ventana al día siguiente.
Suerte tiene este de ser político en España en el partido indimisible.
3
K
34
#3
Bonzaitrax
Lo averiada que tiene que tener la cabeza Mazón, para acudir a un funeral a menospreciar a 229 muertos, y sus familiares, que ha provocado.
2
K
31
#2
sotillo
Que este tipo este todavía de presidente deja clarísimo lo que va a hacer el pp donde llegue al poder, luego pueden decir que todos son iguales
1
K
20
#14
reithor
#10
al paredón
0
K
11
#5
reithor
Mojón dimisión y a prisión.
0
K
11
#10
devilinside
#5
Yo, como soy un terrorista cubazuelano, subo la apuesta: Mazón, ejecución
0
K
11
#15
seguidorDeCristo
Me parece muy bien gritarle que dimita en casi cualquier otro contexto a mazon, o a cualquier otro político. Son cosas del cargo.
Ahora, en pleno funeral por las víctimas hacer una cosa así me parece de muy dudoso gusto.
0
K
7
#17
Ovlak
#15
Pequeño detalle: los que lo han hecho son
las víctimas
, no activistas random.
0
K
11
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y se quedan tan anchos, los anormales.
El mérito no es mío, pero si de sus votontos.
La estupidez corre mucho, pero los ignorantes son más rápidos.
En China, un político que hubiera hecho algo similar estaría siendo juzgado y el fiscal pidiendo pena de muerte.
En Rusia, un político que hubiera hecho algo similar habría caído "accidentalmente" por la ventana al día siguiente.
Suerte tiene este de ser político en España en el partido indimisible.
Ahora, en pleno funeral por las víctimas hacer una cosa así me parece de muy dudoso gusto.