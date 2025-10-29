edición general
Gritos de "Mazón dimisión" en el exterior del funeral de Estado

Peybol #1 Peybol
Esta me la sé, porque la veo venir: la culpa es del Perro Sanxe!!!!!!!
#6 abogado_del_diablo
#1 Suena a broma, pero en su cabeza suena hasta bien: "porque no había limpiado los cauces de los barrancos, y la prueba de su culpa es que en cuanto llegó a la zona (y fue recibido con violencia por nazis que ni eran de los pueblos afectados) se fue enseguida".
Y se quedan tan anchos, los anormales.
Peybol #7 Peybol
#6 Nazis haciendo cosas nazis. Y los demás aplaudiendo la "gracia". Así nos va.
Sandman #8 Sandman
#1 Minipunto y punto para @Peybol  media
Peybol #11 Peybol
#8 La derecha es tan simple como el mecanismo de un lápiz. Se los ve venir a distancia.
El mérito no es mío, pero si de sus votontos.
devilinside #9 devilinside
#1 Y porque no está El Coletas, que si no...
Peybol #12 Peybol
#9 Ese no era el responsable de las residencias de Madrid? Si, esas donde también hubo muertos.
Ne0 #13 Ne0
#1 Hace como 2 horas hemos pillado un taxi para que nos acercase a Chamartín, al saber que volvíamos a Valencia se ha interesado y comentado cosas de la Dana, he dejado de sonreír y de hablar cuando ha empezado y a soltar bulos como la apertura de las presas, que si no dejan limpiar los barrancos por el tema de las nutrias, que los campos arden por culpa de que ya no dejan pastorear... Que de los 80.000 efectivos del ejercito que hay en la comunidad valenciana solo se movilizaron a 70... En fin, la culpa del perro, para variar.
Peybol #16 Peybol
#13 Todas estas cosas las iba a eliminar el acceso a la información... se ve que no.
La estupidez corre mucho, pero los ignorantes son más rápidos.
Derko_89 #4 Derko_89
En cualquier país occidental, un político que hubiera hecho algo similar hubiera dimitido o lo hubieran hecho dimitir, y posiblemente estaría siendo juzgado.
En China, un político que hubiera hecho algo similar estaría siendo juzgado y el fiscal pidiendo pena de muerte.
En Rusia, un político que hubiera hecho algo similar habría caído "accidentalmente" por la ventana al día siguiente.

Suerte tiene este de ser político en España en el partido indimisible.
Bonzaitrax #3 Bonzaitrax
Lo averiada que tiene que tener la cabeza Mazón, para acudir a un funeral a menospreciar a 229 muertos, y sus familiares, que ha provocado.
sotillo #2 sotillo
Que este tipo este todavía de presidente deja clarísimo lo que va a hacer el pp donde llegue al poder, luego pueden decir que todos son iguales
reithor #14 reithor
#10 al paredón
reithor #5 reithor
Mojón dimisión y a prisión.
devilinside #10 devilinside
#5 Yo, como soy un terrorista cubazuelano, subo la apuesta: Mazón, ejecución
seguidorDeCristo #15 seguidorDeCristo
Me parece muy bien gritarle que dimita en casi cualquier otro contexto a mazon, o a cualquier otro político. Son cosas del cargo.

Ahora, en pleno funeral por las víctimas hacer una cosa así me parece de muy dudoso gusto.
Ovlak #17 Ovlak
#15 Pequeño detalle: los que lo han hecho son las víctimas, no activistas random.
