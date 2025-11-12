Gran parte de la Guardia Civil, en contra de la luz V16: "Se van a producir accidentes muy graves y luego será tarde"

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 sustituirá a los triángulos como único dispositivo de preseñalización de peligro en España. Aunque la DGT defiende su seguridad, la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) advierte que su visibilidad es insuficiente, especialmente en condiciones adversas o curvas, lo que podría provocar graves accidentes. La luz V16 se activa sin salir del vehículo y comunica la ubicación al sistema DGT 3.0. Su precio ronda los 40-50 euros y no tener la homologada puede acarrear multas de hasta 200 euros.
| etiquetas: v16 , baliza , guardia civil
¿Tan complicado es hacer una puta app para los móviles que envíe la geolocalización? Pero eso no da sobres a ciertas personas.
Si no me equivoco eso lo traen de serie ya todos los coches desde hacde unos años. Lo que falta es algo que avise físicamente del problema a quien esté cerca.
¿cómo ves en la app que tienes un coche parado un kms más adelante? De ninguna manera porque no la vas a estar consultando continuamente.
Vuelvo a repetir, a día de hoy TODO EL MUNDO tiene un móvil. Y excepto algún caso crítico los warnings funcionan y se ven de puta madre. Aquí lo que pasa es lo de siempre, la DGT no lo hace por "tu seguridad", lo hace por trincar pasta con la excusa de tu seguridad.
Veo que piensas que los mómviles son mágicos.
Vas a verlo antes por la luz que por una app. Y mira que he dicho antes que con mucha luz no se ve bien.
Es obligatorio desde 2018. Así que o tu coche es más antiguo o no te has enterado de que lo tiene.
Típica funcionariada española, la norma, a cholón, sin pensar
Y no, no es la típica funcionariada española sin pensar. Lo tienen muy bien pensado...los sobres no se rellenan solos.
No te van a parar nunca para pedírtela, pero si te quedas parado ahí será cuando te digan "los papeles".
Luego está el detalle de las pilas .. más de uno va a estar sin pilas cuando le haga falta.
Más seguro que solo las pilas.
Eso se arregla fácil.
Tiene una pinta de comisionaza que echa para atrás
Chachi, pero luego no multéis al ciudadano que no la lleve... Judas.
1 esto fue un invento de 2 GC de trafico tras comprobar la enorme visibilidad que proporcionaban una luz lanzadestelkos de color naranja en los tractores y se sacaron esta luz estrobostica pensando que se iban a hacer ricos, hay pardillos.
2 APP ya existe se llama waze donde es mas bien colaborativa y la dgt tambien tiene una pero solo para multas y poco mas.
3 Todos los vehiculo de nueva homologacion en europa tiene que llevar e-call, pero claro hay miles de… » ver todo el comentario
Los triangulos siempre se han tenido que poner "lejos" del vehículo, precisamente para dar tiempo y avisar con suficiente antelación en caso de que sea una zona con poca visibilidad. Meter una lucecita sobre el coche tras una curva es totalmente absurdo. Meter una lucecita en un día totalmente iluminado es absurdo. Meter una lucecita a la que le puede fallar la batería es absurdo...
Hay tantas absurdidades juntas que la única lógica para su implantación son intereses de llenarse los bolsillos.