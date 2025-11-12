edición general
Gran parte de la Guardia Civil, en contra de la luz V16: "Se van a producir accidentes muy graves y luego será tarde"

Gran parte de la Guardia Civil, en contra de la luz V16: "Se van a producir accidentes muy graves y luego será tarde"

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 sustituirá a los triángulos como único dispositivo de preseñalización de peligro en España. Aunque la DGT defiende su seguridad, la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) advierte que su visibilidad es insuficiente, especialmente en condiciones adversas o curvas, lo que podría provocar graves accidentes. La luz V16 se activa sin salir del vehículo y comunica la ubicación al sistema DGT 3.0. Su precio ronda los 40-50 euros y no tener la homologada puede acarrear multas de hasta 200 euros.

cenutrios_unidos
Eso es una gilipollez. El problema es que unos listos aprovechando su posición se van a hacer de oro a costa de todos y no armonizandose con Europa.

¿Tan complicado es hacer una puta app para los móviles que envíe la geolocalización? Pero eso no da sobres a ciertas personas.
HeilHynkel
#3

¿Tan complicado es hacer una puta app para los móviles que envíe la geolocalización? Pero eso no da sobres a ciertas personas.

Si no me equivoco eso lo traen de serie ya todos los coches desde hacde unos años. Lo que falta es algo que avise físicamente del problema a quien esté cerca.
cenutrios_unidos
#6 Eso es ideal para una app.
HeilHynkel
#7

¿cómo ves en la app que tienes un coche parado un kms más adelante? De ninguna manera porque no la vas a estar consultando continuamente.
cenutrios_unidos
#8 ¿Me estás diciendo que la V16 hace eso? No, la app sirve tanto para avisar de manera anónima de una parada como para que le resto sea avisado.

Vuelvo a repetir, a día de hoy TODO EL MUNDO tiene un móvil. Y excepto algún caso crítico los warnings funcionan y se ven de puta madre. Aquí lo que pasa es lo de siempre, la DGT no lo hace por "tu seguridad", lo hace por trincar pasta con la excusa de tu seguridad.
HeilHynkel
#11

Veo que piensas que los mómviles son mágicos.
cenutrios_unidos
#19 Tienen bastante más funcionalidad que la mierda esa de la V16. Y ya los tenemos.
#15 eqas
#8 ni con la luz v16 tampoco sabes si hay un coche más adelante
HeilHynkel
#15

Vas a verlo antes por la luz que por una app. Y mira que he dicho antes que con mucha luz no se ve bien.
#18 Banshee2x
#8 ¿Cómo ves eso con la baliza? Se supone que la baliza avisa a la DGT para que puedan señalizarlo mediante los letreros de la vía, con una APP sería lo mismo.
Antipalancas21
#6 Eso sera el tuyo mi coche de 5 años no tiene geolocalización, por no llevar esa mierda cara que ponen en ellos.
HeilHynkel
#20

Es obligatorio desde 2018. Así que o tu coche es más antiguo o no te has enterado de que lo tiene.

revista.dgt.es/es/reportajes/2018/04ABRIL/0404ecall-obligatorio-a-part
Antipalancas21
#38 Pues mi coche no lo lleva es del 2020, un hyundai I10 Go
ChatGPT
#3 lo que es ridículo es que lo pidan para coches que ya llevan sistema de alerta y botón sos


Típica funcionariada española, la norma, a cholón, sin pensar
cenutrios_unidos
#9 A ver, yo tengo el botón de SOS. Y sí, es ridículo. Implementar un API para que los fabricantes pasen sus datos a la DGT es nada.

Y no, no es la típica funcionariada española sin pensar. Lo tienen muy bien pensado...los sobres no se rellenan solos.
Antipalancas21
#35 Cuando me han parado, es por que buscan , coches sin seguro, conductores sin carnet y ya de paso aprovecharan con las balizas teniendo que enseñarlas.
Torrezzno
Mejor no comprarla, si me paran alegare que el triángulo es más seguro
#4 Tronchador.
#2 Y si quieren te multarán.
No te van a parar nunca para pedírtela, pero si te quedas parado ahí será cuando te digan "los papeles".
Antipalancas21
#2 Pero la multa te la meten, 80€
vilgeits
#16 ¿80 euros que son 40 en pronto pago? El precio de una baliza. Me arriesgaré a no comprarla, no creo que me quede tirado 2 veces antes de que alguien con sentido comun elimine esta gilipollez.
Antipalancas21
#31 Lo que pasa es que no te quedes tirado es que no te paren en un control, muchos los ponen aleatoriamente, a mi me han parado dos veces este año en la salida de donde vivo y eran sobre las 12 y 13 de la mañana, piden documentacion y carnet y adios, vete a saber si a partir de enero no te piden llevar la baliza obligatoria.
cenutrios_unidos
#33 Hay ordenes especificas de hacer campaña de la V16 a principio de año...y esto me lo ha dicho un guardia civil.
HeilHynkel
Yo la tengo y al igual que cuando hay poca luz (p.e. de noche) yo creo que hasta molesta cuando estás muy cerca (cosa que es un coñazo cuando por ejemplo pasas al lado) no tengo muy claro que se vea precisamente bien de día, sobre todo en verano con mucha luz.

Luego está el detalle de las pilas .. más de uno va a estar sin pilas cuando le haga falta.
#13 eqas
#1 yo he pillado una que aparte de pilas, tiene cable usb
HeilHynkel
#13

Más seguro que solo las pilas.
cenutrios_unidos
#23 Espero que tenga un cable USB de metro y medio o no te llegará al techo...
cenutrios_unidos
#27 Y otro cacharrito más, para algo que ya tenemos...yo no lo veo bien.
#34 eqas
#26 lo es
#25 Carlolargo
#1 Vi un coche detenido con la baliza en medio de la autovía y no supe que estaba detenido hasta pasar casi al lado. Y eso que había tráfico lento. Si llegas a verla, se confunde con cualquier otra luz de emergencia. Es lo más estúpido que he visto nunca respecto a normativa en carretera. No pienso sacar los triángulos del maletero.
#44 pirat
Que forma de putearnos para que el borrachín infartao del pere navarro justifique su sueldazo, y lo que habrá detrás cuando salga.
vicvic
Yo compré una el año pasado y tengo programado un evento cada mes en el calendario para revisar que sigue funcionando y no hay que cambiar las pilas .. sino las probabilidades de que falle cuando la necesites son altas, y aún así..
platypu
De dia no se ven y en una curva lo mismo, los triangulos si
Mala
De día es competamente inutil. Habiendo visibiidad para colocarlos, léase de día sin niebla, deberían ser tb obligatorios los triángulos. de noche la luz es mas eficaz.
#5 Regreso
Lo que debería es ser juzgado el responsable de este despropósito. Si he entendido bien, que igual no, ya no es que no haya que llevar triángulos, es que te pueden multar por ponerlos aunque pongas la baliza. Ahora que me digan quién es el iluminado que ha pensado que la baliza se ve en una curva cerrada.
#10 tropezon
#5 Al final esto de las balizas aparecerá en los papeles del Koldo.
Tiene una pinta de comisionaza que echa para atrás
#24 Banshee2x
#10 Pero eso no lo verás en menéame :troll:
#28 capitan.meneito
"Gran parte de la Guardia Civil, en contra de la luz V16: "

Chachi, pero luego no multéis al ciudadano que no la lleve... Judas.
#36 tobruk1234
#28 y para todos los demas.
1 esto fue un invento de 2 GC de trafico tras comprobar la enorme visibilidad que proporcionaban una luz lanzadestelkos de color naranja en los tractores y se sacaron esta luz estrobostica pensando que se iban a hacer ricos, hay pardillos.
2 APP ya existe se llama waze donde es mas bien colaborativa y la dgt tambien tiene una pero solo para multas y poco mas.
3 Todos los vehiculo de nueva homologacion en europa tiene que llevar e-call, pero claro hay miles de…   » ver todo el comentario
Walldrop
No pretendo tirar los triángulos y creo que nadie debería dejar de llevarlos. Sin entrar a la polémica, que me parece demencial lo de la bolita está, una estafa, voluntariamente no hay motivo para dejar los triangulos
#43 tobruk1234
#40 Ni puedes tirarlos en el resto de europa son obligatorios los triangulos, pero para los extranjeros que visiten o crucen espanistan no es obligatorio llevar la V16.
vilgeits
Tengo un coche con techo de lona asi que tengo que poner la lucecita de los cojones justo al lado de alguno de alguno de los intermitentes. Gilipollez mas grande no he visto.
txutxo
Pues los triángulos de marras tampoco es que se vean demasiado bien. A parte de que cada uno los pone donde le sale de los webos.
Alt126
La guardia civil y todo el que tenga 2 dedos de frente y no tenga intereses en esta mierda de señalización sin sentido.

Los triangulos siempre se han tenido que poner "lejos" del vehículo, precisamente para dar tiempo y avisar con suficiente antelación en caso de que sea una zona con poca visibilidad. Meter una lucecita sobre el coche tras una curva es totalmente absurdo. Meter una lucecita en un día totalmente iluminado es absurdo. Meter una lucecita a la que le puede fallar la batería es absurdo...

Hay tantas absurdidades juntas que la única lógica para su implantación son intereses de llenarse los bolsillos.
