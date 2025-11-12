Gran parte de la Guardia Civil, en contra de la luz V16: "Se van a producir accidentes muy graves y luego será tarde"

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 sustituirá a los triángulos como único dispositivo de preseñalización de peligro en España. Aunque la DGT defiende su seguridad, la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) advierte que su visibilidad es insuficiente, especialmente en condiciones adversas o curvas, lo que podría provocar graves accidentes. La luz V16 se activa sin salir del vehículo y comunica la ubicación al sistema DGT 3.0. Su precio ronda los 40-50 euros y no tener la homologada puede acarrear multas de hasta 200 euros.