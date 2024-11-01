edición general
GOG ha sido adquirida por su cofundador original, Michał Kiciński [ENG]

Michał Kiciński, uno de los cofundadores de CD PROJEKT y cofundador de GOG, ha comprado GOG a CD PROJEKT. GOG seguirá siendo independiente en sus operaciones. Continuaremos construyendo una plataforma ética, no depredadora y hecha para durar, mientras ayudamos a los desarrolladores independientes a llegar al mundo. Tu biblioteca sigue siendo tuya: el mismo acceso, los mismos instaladores offline y el mismo sentido de propiedad. Tus datos se quedan en GOG y GOG GALAXY sigue siendo opcional.

Torrezzno #1 Torrezzno
GOG es un gran servicio. Funciona de fábula con Heroic launcher
