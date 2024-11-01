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El Gobierno rechaza la "acusación insidiosa" de antisemitismo por parte de Israel
Exteriores ha reivindicado "la condena absoluta de cualquier discurso de odio, ya sea por motivos religiosos, étnicos, ideológicos o de cualquier otra naturaleza".
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relacionadas
#16
Poligrafo
El comodin "antisemita" ya esta mas que caducado...
Oponernos a un genocido no nos convierte en antisemita HDLGP.
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#9
Mauro_Nacho
Israel no quema muñecos de dirigentes políticos, los asesina.
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#3
rogerius
*
Ministro, dígales que dejen de hacerse las víctimas. Recuérdeles que tienen bomba atómica y matan más que la muerte. Que no pueden ir de víctimas cuando son los victimarios. Que no nos cuenten pamemas. Mienten más que hablan.
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K
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#10
Vodker
#6
de hecho, en esa peli se dice algo así como
“Hemos hecho números. Resulta que odiar a los judíos no afecta negativamente a la carrera de una persona. De hecho, incluso puede ayudar"
.
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#13
rogerius
*
#10
Sí, cierto.
0
K
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#1
Jointhouse_Blues
No sé ni para qué se molestan en responder, es entrar en su juego.
1
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24
#5
Alakrán_
#1
Para recalcar los motivos y evidenciar el victimismo ridículo, a Israel se le condena por sus prácticas criminales, no por ningún tipo de prejuicio.
2
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#15
Sammy_Jankis
#5
Me ha recordado a este chiste:
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K
19
#6
rogerius
#1
La única manera de ser rico y famoso en esta cultura es ser una víctima. Y capitalizarlo.
(Oído en la película Outcome, dirigida por Jonah Hill, protagonizada por Keanu Reeves). "Israel" lo sabe. Diría que el sionismo inventó esa mierda. ¿Acaso no apoyaron a los nazis en su empeño anti-judío? ¿Quién más antisemita que un sionista?
0
K
15
#2
rargueso
Mas bien es españolitis aguda por parte del sionismo
1
K
21
#4
Herumel
#2
Hombre, en parte normal, los echamos de aquí hace 500 años, y ellos aun guarda las llaves de sus casas con el objetivo de volver, por eso le dieron a Marruecos, Pegasus, para hacer daño a España, esto no viene de ahora. Luego hay versos sueltos anti-patriotas como Aznar que dijo, ale todos Españoles para que os podáis infiltrar mejor aquí. Y ojo, esa ley aun no la ha quitado nadie, cosa que habría que revisar.
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K
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#7
Laro__
La "Victim Card" ya no funciona.
1
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20
#12
ur_quan_master
Antogenocidas , somos antogenocidas, debería aclarar el ministro.
0
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12
#17
marcotolo
*
que les den por culo a los llorones ,
que corten lazos de una vez,
la basura hay que tirarla
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K
11
#14
To_lo_loco
No creo que haya que realizar ningún genocidio. Ni antes ni ahora.
Pero si tus creencias en seres imaginarios te llevan a comportarte como un genocida. Pues es normal que no te quieran de vecino.
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K
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#8
To_lo_loco
Es curioso que a lo largo de la historia te hayan echado de tantos sitios diferentes.
Puedes acusar de antisemitas a unos y a otros a lo largo del tiempo. Que una religión mayoritaria te acuse de ser el verdugo del hijo de su dios.
Pero esa idea de parasitar mediante el interés y de aniquilar al vecino porque tú diosito te lo dice tiene un componente muy cercano a la psicopatía. Que de normal produce un rechazo en los que no son psicópatas. Sean vecinos o víctimas de semejante comportamiento.
0
K
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#11
ddomingo
#8
Solo te ha faltado añadir que Hitler tenía razón....
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10
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17
comentarios)
menéame
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Oponernos a un genocido no nos convierte en antisemita HDLGP.
que corten lazos de una vez,
la basura hay que tirarla
Pero si tus creencias en seres imaginarios te llevan a comportarte como un genocida. Pues es normal que no te quieran de vecino.
Puedes acusar de antisemitas a unos y a otros a lo largo del tiempo. Que una religión mayoritaria te acuse de ser el verdugo del hijo de su dios.
Pero esa idea de parasitar mediante el interés y de aniquilar al vecino porque tú diosito te lo dice tiene un componente muy cercano a la psicopatía. Que de normal produce un rechazo en los que no son psicópatas. Sean vecinos o víctimas de semejante comportamiento.