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El Gobierno rechaza la "acusación insidiosa" de antisemitismo por parte de Israel

El Gobierno rechaza la "acusación insidiosa" de antisemitismo por parte de Israel

Exteriores ha reivindicado "la condena absoluta de cualquier discurso de odio, ya sea por motivos religiosos, étnicos, ideológicos o de cualquier otra naturaleza".

| etiquetas: rechazo , gobierno , acusación , antisemitismo , israel
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17 comentarios
37 7 0 K 345 actualidad
#16 Poligrafo
El comodin "antisemita" ya esta mas que caducado...

Oponernos a un genocido no nos convierte en antisemita HDLGP.
2 K 31
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Israel no quema muñecos de dirigentes políticos, los asesina.
1 K 30
rogerius #3 rogerius *
Ministro, dígales que dejen de hacerse las víctimas. Recuérdeles que tienen bomba atómica y matan más que la muerte. Que no pueden ir de víctimas cuando son los victimarios. Que no nos cuenten pamemas. Mienten más que hablan.
1 K 27
Vodker #10 Vodker
#6 de hecho, en esa peli se dice algo así como “Hemos hecho números. Resulta que odiar a los judíos no afecta negativamente a la carrera de una persona. De hecho, incluso puede ayudar".
1 K 27
rogerius #13 rogerius *
#10 Sí, cierto.
0 K 15
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
No sé ni para qué se molestan en responder, es entrar en su juego.
1 K 24
Alakrán_ #5 Alakrán_
#1 Para recalcar los motivos y evidenciar el victimismo ridículo, a Israel se le condena por sus prácticas criminales, no por ningún tipo de prejuicio.
2 K 47
#15 Sammy_Jankis
#5 Me ha recordado a este chiste:  media
2 K 19
rogerius #6 rogerius
#1 La única manera de ser rico y famoso en esta cultura es ser una víctima. Y capitalizarlo. (Oído en la película Outcome, dirigida por Jonah Hill, protagonizada por Keanu Reeves). "Israel" lo sabe. Diría que el sionismo inventó esa mierda. ¿Acaso no apoyaron a los nazis en su empeño anti-judío? ¿Quién más antisemita que un sionista?
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#2 rargueso
Mas bien es españolitis aguda por parte del sionismo
1 K 21
Herumel #4 Herumel
#2 Hombre, en parte normal, los echamos de aquí hace 500 años, y ellos aun guarda las llaves de sus casas con el objetivo de volver, por eso le dieron a Marruecos, Pegasus, para hacer daño a España, esto no viene de ahora. Luego hay versos sueltos anti-patriotas como Aznar que dijo, ale todos Españoles para que os podáis infiltrar mejor aquí. Y ojo, esa ley aun no la ha quitado nadie, cosa que habría que revisar.
3 K 48
Laro__ #7 Laro__
La "Victim Card" ya no funciona.  media
1 K 20
ur_quan_master #12 ur_quan_master
Antogenocidas , somos antogenocidas, debería aclarar el ministro.
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#17 marcotolo *
que les den por culo a los llorones ,
que corten lazos de una vez,
la basura hay que tirarla
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#14 To_lo_loco
No creo que haya que realizar ningún genocidio. Ni antes ni ahora.

Pero si tus creencias en seres imaginarios te llevan a comportarte como un genocida. Pues es normal que no te quieran de vecino.
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#8 To_lo_loco
Es curioso que a lo largo de la historia te hayan echado de tantos sitios diferentes.

Puedes acusar de antisemitas a unos y a otros a lo largo del tiempo. Que una religión mayoritaria te acuse de ser el verdugo del hijo de su dios.

Pero esa idea de parasitar mediante el interés y de aniquilar al vecino porque tú diosito te lo dice tiene un componente muy cercano a la psicopatía. Que de normal produce un rechazo en los que no son psicópatas. Sean vecinos o víctimas de semejante comportamiento.
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#11 ddomingo
#8 Solo te ha faltado añadir que Hitler tenía razón.... :palm:
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menéame