El Gobierno podrá subir el salario mínimo cada seis meses si no cubre la inflación

Giro radical en la ley que regula la revalorización anual del salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Trabajo plantea en el borrador de real decreto para la subida del salario mínimo de 2026 una serie de componentes adicionales, entre los que destaca la potestad del Gobierno de poder subirlo cada seis meses si el incremento aplicado a comienzos de año no logra cubrir el avance de la inflación. Es decir, si el IPC crece a un mayor ritmo que el incremento aplicado por el Gobierno.
Cualquier subida de poder adquisitivo será absorbida por el coste de los bienes.
Esto es una ayuda directa a especuladores y empresarios con mis impuestos...
No estoy en contra, solo que tal y como suelen sucederse las cosas, creo que esto va a llevar a una escalada de precios y no a un aumento del poder adquisitivo: vas a comprar los mismo 2 bocatas, más caros.
Por el IVA se recaudará más, eso sí. No será casualidad que se estén batiendo records de recaudación de impuestos (IRPF e IVA): www.expansion.com/economia/2025/10/01/68dc1dade5fdea34578b4598.html
A lo mejor tener el granero de Europa en guerra y haber decidido que a genocidas les podemos vender armas pero a los que han invadido un país no les compramos su gas y petróleo (o lo hacemos pero a través de intermediarios para que no se note, con su consecuente subida de precio de la energía y las materias primas) afecta más que subirle a Paco o a Pili 50€ al mes el sueldo por limpiar escaleras.
Pero sería una mierda.
Subir 50€ el sueldo mínimo no les va a ayudar en nada.. porque se lo van a subir en el alquiler del piso compartido al mes siguiente.
Hay que hacer cambios para controlar el coste del alquiler (y de los pisos):
Airbnb
Descentralizar capitales.
Construcción de vivienda protegida (de verdad).
Evitar que los ayuntamientos se intenten forrar con el suelo.
Analizar costes reales de construcción y márgenes empresariales.
...
Y lo mismo en 5 años habremos mejorado algo...
Pero subir 50€ el sueldo mínimo es simplemente una patada hacia adelante.
Eso no sé cómo impacta en el precio
Lo que sí ayudaría es que en las licitaciones de vivienda protegida no saliesen proyectos faraónicos de construir una manzana completa a la misma empresa, que al final se pueden presenter cuatro. Licitar parcelas mas pequeñas
Nita: me parece de puta madre subir el sueldo mínimo... pero en este caso no va a solventar absolutamente nada, simplemente va a suponer que todo va a suponer que todo puede costar un poquito mas porque hay mas dinero disponible.
Aunque estoy contigo, es mucho más importante solucionar el tema de la vivienda que subir el SMI cada 6 meses. Pero convendrás conmigo que son ministerios distintos. Y, de hecho, diría que partidos distintos. Además, siendo mucho más importante el problema, la solución debería ser mucho más radical y contundente.
Si a una familia le bajas el alquiler 150€ has mejorado su economía mucho mas que si le subes el sueldo mínimo.
Insisto, me parece de puta madre que se suba el salario mínimo... siempre que se ataque de verdad el problema de fondo que es que la vivienda esta arrasando la economía familiar de millones de familias para transferirse a inversores (pequeños o grandes)... y esto esta afectando a la economía real.
