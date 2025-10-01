El Gobierno podrá subir el salario mínimo cada seis meses si no cubre la inflación

Giro radical en la ley que regula la revalorización anual del salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Trabajo plantea en el borrador de real decreto para la subida del salario mínimo de 2026 una serie de componentes adicionales, entre los que destaca la potestad del Gobierno de poder subirlo cada seis meses si el incremento aplicado a comienzos de año no logra cubrir el avance de la inflación. Es decir, si el IPC crece a un mayor ritmo que el incremento aplicado por el Gobierno.