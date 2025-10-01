edición general
El Gobierno podrá subir el salario mínimo cada seis meses si no cubre la inflación

Giro radical en la ley que regula la revalorización anual del salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Trabajo plantea en el borrador de real decreto para la subida del salario mínimo de 2026 una serie de componentes adicionales, entre los que destaca la potestad del Gobierno de poder subirlo cada seis meses si el incremento aplicado a comienzos de año no logra cubrir el avance de la inflación. Es decir, si el IPC crece a un mayor ritmo que el incremento aplicado por el Gobierno.

#1 Sigo_intentandolo
Porque lo de meter mano a la vivienda ya si eso otro día.

Cualquier subida de poder adquisitivo será absorbida por el coste de los bienes.

Esto es una ayuda directa a especuladores y empresarios con mis impuestos...
#3 j-light
#1 Si, suena a carrera para que la inflación no deje de subir...
Spirito #7 Spirito
#3 Suena también a que ya está bien que un trabajador de algunos países de la UE tenga un salario mínimo que triplica al de aquí. Por ejemplo Alemania...
#14 j-light *
#7 Alguna razón más habrá, como el tipo de producción que se hace en Alemania. Si no, no entiendo que por qué no se hace en todo el mundo.

No estoy en contra, solo que tal y como suelen sucederse las cosas, creo que esto va a llevar a una escalada de precios y no a un aumento del poder adquisitivo: vas a comprar los mismo 2 bocatas, más caros.

Por el IVA se recaudará más, eso sí. No será casualidad que se estén batiendo records de recaudación de impuestos (IRPF e IVA): www.expansion.com/economia/2025/10/01/68dc1dade5fdea34578b4598.html
Andreham #4 Andreham *
#1 Pongamos un SMI de 100€ y así la inflación bajará, ¿no?

A lo mejor tener el granero de Europa en guerra y haber decidido que a genocidas les podemos vender armas pero a los que han invadido un país no les compramos su gas y petróleo (o lo hacemos pero a través de intermediarios para que no se note, con su consecuente subida de precio de la energía y las materias primas) afecta más que subirle a Paco o a Pili 50€ al mes el sueldo por limpiar escaleras.
Feindesland #5 Feindesland
#4 Sí, Habría una deflación de la leche. Tienes razón.

Pero sería una mierda.
#10 Sigo_intentandolo
#4 el coste que esta arruinando a la gente que cobra el sueldo mínimo es de la vivienda... el alquiler esta destrozando a esa gente.
Subir 50€ el sueldo mínimo no les va a ayudar en nada.. porque se lo van a subir en el alquiler del piso compartido al mes siguiente.

Hay que hacer cambios para controlar el coste del alquiler (y de los pisos):
Airbnb
Descentralizar capitales.
Construcción de vivienda protegida (de verdad).
Evitar que los ayuntamientos se intenten forrar con el suelo.
Analizar costes reales de construcción y márgenes empresariales.
...

Y lo mismo en 5 años habremos mejorado algo...

Pero subir 50€ el sueldo mínimo es simplemente una patada hacia adelante.
#18 EISev
#10 Analizar costes reales de construcción y márgenes empresariales

Eso no sé cómo impacta en el precio

Lo que sí ayudaría es que en las licitaciones de vivienda protegida no saliesen proyectos faraónicos de construir una manzana completa a la misma empresa, que al final se pueden presenter cuatro. Licitar parcelas mas pequeñas
#6 andreu.n1
#1 me he perdido... ¿como acaban tus impuestos pagando el salario mínimo de nadie? (exceptuando trabajadores públicos, claro)
1 K 12
#8 Sigo_intentandolo
#6 esto hace subir la inflación, incrementa el coste de pensiones, paro y funcionarios... y el coste de todas las cosas que se pagan con mis impuestos.

Nita: me parece de puta madre subir el sueldo mínimo... pero en este caso no va a solventar absolutamente nada, simplemente va a suponer que todo va a suponer que todo puede costar un poquito mas porque hay mas dinero disponible.
#9 _219 *
#8 Por eso Alemania tiene un salario mínimo de unos 2.000 euros y entras en un Lidl alemán y prácticamente no hay diferencia de precios con uno español.
#12 Sigo_intentandolo
#9 que si... que soy consciente de que alguien se ha forrado (mucho) con la subida de los precios... pero el problema principal no es el sueldo mínimo... es la vivienda...
panda23 #17 panda23
#12 yo tengo vivienda pagada y mi problema principal es la gente que no tienen ni puta idea de economía.
#13 andreu.n1
#8 lo siento, lo que describes es una correlación no una causalidad.

Aunque estoy contigo, es mucho más importante solucionar el tema de la vivienda que subir el SMI cada 6 meses. Pero convendrás conmigo que son ministerios distintos. Y, de hecho, diría que partidos distintos. Además, siendo mucho más importante el problema, la solución debería ser mucho más radical y contundente.
#15 Sigo_intentandolo *
#13 si arreglas un problema arreglas el 80% del otro.
Si a una familia le bajas el alquiler 150€ has mejorado su economía mucho mas que si le subes el sueldo mínimo.

Insisto, me parece de puta madre que se suba el salario mínimo... siempre que se ataque de verdad el problema de fondo que es que la vivienda esta arrasando la economía familiar de millones de familias para transferirse a inversores (pequeños o grandes)... y esto esta afectando a la economía real.
Format_C #16 Format_C
#1 prefiero que el smi sea 3 veces un alquiler, y que se prohiba alquilar a nadie que no tenga tres veces el precio del alquiler en sueldo.

La segunda medida regula el mercado el Francia.
nemesisreptante #19 nemesisreptante *
#1 el problema no es que nuestras casas valgan mucho es que los salarios son bajos. Por cierto es un puntazo ver a los liberales votando tu comentario que viene a decir que hay que intervenir en el precio de la vivienda, coherencia ante todo
johel #2 johel
Podriame. El posoe no lo va a permitir y lo sabeis.
SerVicius #11 SerVicius
You have been PSOED!!!
