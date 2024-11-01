El Gobierno pide a la Flotilla de Gaza que no se adentre en la zona de exclusión establecida por Israel

El Ejecutivo dice que el buque del ejército que envió para acompañar a la Flotilla no puede adentrarse en ese territorio y que hacerlo supone un riesgo: “La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima”. “El buque no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla”, señalan fuentes gubernamentales, que han trasladado a la flotilla esa misma información