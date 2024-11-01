edición general
6 meneos
8 clics
El Gobierno pide a la Flotilla de Gaza que no se adentre en la zona de exclusión establecida por Israel

El Gobierno pide a la Flotilla de Gaza que no se adentre en la zona de exclusión establecida por Israel

El Ejecutivo dice que el buque del ejército que envió para acompañar a la Flotilla no puede adentrarse en ese territorio y que hacerlo supone un riesgo: “La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima”. “El buque no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla”, señalan fuentes gubernamentales, que han trasladado a la flotilla esa misma información

| etiquetas: flotilla de la libertad , gaza
6 0 0 K 71 actualidad
8 comentarios
6 0 0 K 71 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Jajaja venga chicos, como broma ya está bien. Ahora volved a casa antes de que os hagáis daño.
8 K 99
tul #6 tul
#1 la broma es el ejercito apañol que no es capaz de proteger a los españoles ni en dias de paz, mejor que se vuelvan a casa los milicos y devuelvan los presupuestos de defensa
2 K 31
Apotropeo #2 Apotropeo
Entiendo que no se metan en aguas jurisdiccionales, para no crear tensión, pero mientras sean aguas internacionales o de tránsito las zonas de exclusión del estado genocida supongo no tengan reconocimiento de la ONU.
Y, de ser así , ¿ Para que has ido?.
Si ya sabes que tarde o temprano intentarán llegar a la costa
3 K 34
#3 Borgiano
#2 ¿Para qué ha ido? Porque Sanchinfhas sacaba rédito político.
1 K 15
Apotropeo #7 Apotropeo
#3 pues eso, propaganda.
Un voy pero no estoy
0 K 8
#8 soberao *
#3 #2 Después de que la fascista Meloni enviara un buque a la zona, que el PSOE todo son palabras huecas sin compromisos en la práctica.
No nos olvidemos que el PSOE apoya el plan de colonización de Trump: www.meneame.net/story/aval-sanchez-plan-trump-distancia-psoe-socios-de
0 K 16
#4 Hoypuedeserungrandia
Israel establece una zona de exclusión en aguas que no son propias, sino de Gaza , es algo de piratas del siglo XXI. Pero estos son piratas de los buenos según Trump y los gobiernos pelotas.
3 K 32
javibaz #5 javibaz
¿El gobierno está legitimando la invasión de Palestina? Esas aguas no pertenecen a Israel y no tiene ni una potestad para mandar sobre ellas.
1 K 18

menéame