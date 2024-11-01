La Flotilla Sumud acusa a España de "renunciar" a protegerles hasta Gaza con la fragata

"Por acción y omisión, el Gobierno español se convierte en cómplice de lo que pueda suceder", declaró en un comunicado la organización después de que Madrid les notificara que "el buque no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el Ejército israelí ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla".
| etiquetas: sumud flotilla , barbie gaza , palestina , thumberg , gaza
No se si esperaban que una fragata sola se liara a tiros con la armada Isreali en plan 300.
No se si esta gente son limitados intelectualmente y no saben como funciona el mundo, si tienen unos objetivos politicos, o si de verdad son asi de limitados y piensan que meter a una fragata llena de gente en un conflicto armado, es normal.
Para ser pacifistas, estan clamando que vengan a rescatarles la armada.
Mira que os mola hacer de menos o idiotizar a gente que os da mil vueltas y no me refiero solo en ética y moral, que eso ya se ve que os queda lejos, pero a nivel neuronal aún os queda más trecho.